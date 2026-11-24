Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/11 chính thức công bố biện pháp hạn chế nhập khẩu xe hybrid từ các nước ngoài khối, trong đó Trung Quốc chịu mức hạn ngạch lớn nhất.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất ôtô châu Âu trước làn sóng xe nhập khẩu gia tăng.



Theo Ủy ban châu Âu (EC), biện pháp tự vệ tạm thời sẽ được áp dụng trong 200 ngày, đến hết ngày 18/6/2027. Hạn ngạch được phân bổ theo từng quốc gia xuất khẩu, dựa trên lượng xe nhập khẩu vào EU trong năm 2025, cộng thêm biên độ tối thiểu 15%.

Khi hạn ngạch của một nước được sử dụng hết, các lô xe vượt mức sẽ không được phép nhập khẩu vào EU.

Trong giai đoạn áp dụng, Trung Quốc được phép xuất khẩu tối đa 191.780 xe hybrid vào EU. Nhật Bản đứng thứ hai với 170.889 xe, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ với 126.320 xe, Anh 105.402 xe và Hàn Quốc 67.924 xe.



Đáng chú ý, mức 191.780 xe dành cho Trung Quốc là hạn ngạch của riêng giai đoạn 200 ngày nói trên, không phải giới hạn nhập khẩu cả năm. Trước đó, hồi tháng 10, Brussels và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận về mức giới hạn 350.000 xe hybrid Trung Quốc mỗi năm nhằm tránh leo thang căng thẳng thương mại.

EC cho biết lượng xe hybrid nhập khẩu tăng mạnh trong bối cảnh dư thừa công suất sản xuất ôtô trên toàn cầu, gây sức ép lên các nhà sản xuất trong EU, làm suy giảm thị phần và đe dọa việc làm trong ngành công nghiệp ôtô.



Theo Brussels, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tận dụng lợi thế giá bán cạnh tranh để mở rộng thị phần tại châu Âu. EU từ lâu cũng cáo buộc Trung Quốc có các hoạt động thương mại không công bằng, bao gồm trợ cấp nhà nước và bán phá giá.



Mặc dù chủ yếu nhằm kiểm soát lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc, biện pháp mới được thiết kế theo nguyên tắc áp dụng đối với các nguồn cung ngoài EU, với một số trường hợp được miễn trừ theo quy định.

Đây được xem là bước đi tạm thời trong quá trình EU điều tra nguy cơ thiệt hại đối với ngành sản xuất ôtô trong khối./.

EU khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xe hybrid EC đã ra thông báo chính thức về việc khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số mặt hàng xe Hybrid theo quy định của Hiệp định về Biện pháp tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).