Tesla đã bắt đầu triển khai phiên bản 15 của hệ thống hỗ trợ lái xe Full Self-Driving (Supervised), với tính năng mới Reality View cho phép hiển thị hình ảnh mô phỏng trực tiếp môi trường giao thông bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết bản cập nhật giúp cải thiện toàn diện hệ thống điều khiển, trong đó khả năng xử lý các tình huống quan trọng đối với an toàn tăng gấp 25 lần.

Theo tài liệu giới thiệu do Tesla công bố trên mạng xã hội X, mức cải thiện 25 lần đề cập đến việc giảm tỷ lệ các tình huống nghiêm trọng buộc người lái phải can thiệp.

Hệ thống sử dụng bộ xử lý hình ảnh nâng cấp, phân tích dữ liệu từ camera để nhận diện và phản ứng với môi trường giao thông. Công nghệ này cũng được ứng dụng trong chương trình xe tự hành Robotaxi và robot hình người Optimus của Tesla.

Hệ thống được huấn luyện bằng hàng triệu đoạn video trên Internet nhằm nâng cao khả năng nhận biết và dự đoán tình huống thực tế.

Điểm mới đáng chú ý của phiên bản 15 là Reality View, tạo hình ảnh tổng hợp môi trường xung quanh xe từ góc nhìn của một camera ảo đặt phía trên phương tiện. Hình ảnh thể hiện các phương tiện, cảnh quan giao thông và những hành động mà hệ thống dự kiến thực hiện, giúp người lái theo dõi quá trình điều khiển. Theo Tesla, cách hiển thị thống nhất này thay thế nhiều tín hiệu từ các mô hình riêng biệt, qua đó giảm nhu cầu tính toán.

Ông Musk mô tả Reality View là công nghệ tạo video bằng AI theo thời gian thực, không cần sử dụng bộ máy đồ họa trò chơi điện tử và chỉ tiêu thụ một nửa năng lực của bộ gia tốc TRIP thuộc hệ thống AI4.

Theo TechRadar, hình ảnh hiện có độ trễ khoảng một giây so với diễn biến thực tế. Ông Musk cho biết Tesla dự kiến tiếp tục cải tiến để giảm độ trễ khoảng 35%. Tính năng này hiện chỉ dành cho các xe được trang bị phần cứng thế hệ mới nhất.

Ngoài Reality View, FSD phiên bản 15 còn cải thiện khả năng điều hướng dựa trên dữ liệu về các tuyến đường thường được đội xe Tesla lựa chọn, đồng thời nâng cấp chức năng đậu xe và nhận diện biển báo, động vật nhỏ, vật cản, dây xích, ổ gà và khu vực ngập nước. Hệ thống cũng có thể tự giảm tốc khi đến gần camera kiểm soát tốc độ.

Một chế độ mới mang tên Bike Rack Mode cho phép sử dụng FSD khi xe lắp giá chở xe đạp hoặc phụ kiện ở phía sau, nhưng vô hiệu hóa các chức năng lùi, tự động đậu xe Autopark và Summon.

Tesla cũng điều chỉnh hệ thống theo dõi mức độ chú ý của người lái để hoạt động hiệu quả hơn khi người sử dụng đội mũ hoặc đeo kính râm.

Tuy nhiên, công ty tiếp tục xác định FSD là hệ thống hỗ trợ lái xe có giám sát, không phải công nghệ tự lái hoàn toàn. Người lái vẫn phải tập trung quan sát và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Song song với việc phát triển FSD, Tesla đã bắt đầu vận chuyển hành khách bằng xe Cybercab và có kế hoạch sản xuất mẫu xe này tại Berlin, Đức./.

Hãng xe điện Tesla đầu tư 3 tỷ euro mở rộng nhà máy tại Đức Quyết định đầu tư của Tesla được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc.