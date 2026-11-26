Từ quản trị rủi ro trong doanh nghiệp nhà nước đến xây dựng hệ sinh thái số phục vụ hiện đại hoá công tác tham mưu ngành Nội chính Đảng, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu kết nối dữ liệu, phân tích, cảnh báo sớm và gắn kiểm soát quyền lực với trách nhiệm giải trình.

Đây cũng là hướng cụ thể hóa yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ quản trị số đến kiểm soát rủi ro ngay trong quá trình vận hành

Với đặc thù hoạt động trên chuỗi giá trị công nghiệp- năng lượng có quy mô lớn, địa bàn rộng, nhiều dự án có tổng mức đầu tư cao, công nghệ phức tạp và thời gian thực hiện dài, Petrovietnam xác định quản trị số, kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro pháp lý, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là các cấu phần có quan hệ chặt chẽ trong một hệ thống quản trị hiện đại và thống nhất.

Năm 2025, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 1,105 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 165,9 nghìn tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 651,2 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 62,7 nghìn tỷ đồng. Bảy tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 885,5 nghìn tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 548,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 102,5 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 47%, 48% và 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Quy mô hoạt động và tốc độ tăng trưởng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn đối với vốn, tài sản, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, Petrovietnam hướng tới sử dụng dữ liệu để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, theo dõi trách nhiệm và tập trung kiểm tra vào những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao.

Năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Petrovietnam mở 28 cuộc kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ theo kế hoạch. Tập đoàn từng bước tích hợp các chỉ số rủi ro chính (KRI) vào hệ thống báo cáo chung; số hóa hồ sơ rủi ro, tích hợp phần mềm quản trị và phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung.

Đáng chú ý, Petrovietnam đã thực hiện 32 sáng kiến số, xác định hệ thống hoạch định và quản trị nguồn lực doanh nghiệp là cấu phần quan trọng để quản trị tổng thể nguồn lực và kết nối dữ liệu trong toàn hệ sinh thái. Tập đoàn cũng triển khai lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, ứng dụng AI trong quản trị, vận hành và phân tích; nghiên cứu xây dựng mô hình bản sao số tổ chức (Digital Twin Organisation) tại Công ty mẹ. Một hướng đáng chú ý khác là Tập đoàn còn xây dựng Bộ quản trị rủi ro tổng thể (ERM Framework), kết nối dữ liệu về rủi ro với kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm toán.

Từ thực tiễn triển khai, Petrovietnam xác định dữ liệu là nền tảng, công nghệ là công cụ, con người và văn hóa liêm chính là yếu tố quyết định. Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt mức trưởng thành số cấp 5- “Dẫn dắt”, đồng thời hướng tới 100% quy chế quản trị nội bộ, quy trình trọng yếu được rà soát, cập nhật, tối ưu và hoàn thiện.

Công nghệ lõi giúp tham mưu theo dõi xuyên suốt vụ án, vụ việc

Nếu Petrovietnam tiếp cận chuyển đổi số từ yêu cầu quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt trọng tâm vào việc giải quyết những điểm nghẽn trong hoạt động tham mưu của ngành Nội chính Đảng.

Theo Viettel, dữ liệu đang phân tán ở nhiều cơ quan, nhiều hệ thống và thời điểm khiến việc kết nối, kiểm chứng thông tin còn khó khăn. Viettel đã xác định 4 điểm nghẽn: khả năng theo dõi, kiểm chứng xuyên suốt vụ án, vụ việc; thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ trong điều kiện thông tin rộng và thời gian xử lý ngắn; theo dõi vòng đời tài sản tham nhũng cần thu hồi; phát hiện những lỗ hổng thể chế từ các vụ việc đã xử lý.

Để khắc phục, Tập đoàn đề xuất xây dựng lớp dữ liệu theo dõi vụ án, vụ việc theo một định danh thống nhất, liên kết báo cáo, kết luận, chỉ đạo, mốc xử lý và kết quả thực hiện.

Hệ thống có thể tự động tạo dòng thời gian, đối chiếu báo cáo giữa các kỳ và các cơ quan, đánh dấu nội dung thay đổi, cảnh báo mốc chỉ đạo sắp hoặc quá hạn, phát hiện trạng thái chưa thống nhất và truy xuất tài liệu gốc.

Trong thẩm định, tham gia ý kiến về cán bộ, giải pháp là xây dựng hồ sơ tri thức theo từng đối tượng, tổng hợp các nguồn dữ liệu chính thức được phép khai thác theo chức năng, nhiệm vụ và quy định bảo mật.

Đối với tài sản tham nhũng, lãng phí, hệ thống cần theo dõi từ khi phát hiện, xác minh, áp dụng biện pháp ngăn chặn, kê biên hoặc phong tỏa đến khi xét xử, thi hành án và thu hồi thực tế.

Viettel cũng đề xuất chuẩn hóa dữ liệu vụ việc sau xử lý về lĩnh vực, hành vi, phương thức, thủ đoạn, khâu quy trình bị lợi dụng, quy định liên quan, hậu quả, biện pháp xử lý, nguyên nhân và kết quả khắc phục. Khi được tích lũy, phân tích, dữ liệu sẽ giúp nhận diện sai phạm lặp lại, quy định còn bất cập và những vấn đề cần kiến nghị hoàn thiện thể chế.

Theo Tập đoàn Viettel, dữ liệu lớn, đồ thị tri thức và AI cần được tổ chức thành những dịch vụ lõi dùng chung, xuất phát từ yêu cầu nghiệp vụ. Và do dữ liệu vụ án, vụ việc, cán bộ và dữ liệu phòng, chống tham nhũng có mức độ nhạy cảm cao nên phải phân quyền, phân loại, mã hóa, ghi nhật ký và truy vết hoạt động khai thác.

Mở rộng nền tảng dữ liệu, củng cố trách nhiệm thực thi

Yêu cầu ứng dụng công nghệ và dữ liệu để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng được đặt ra với cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc thực hành kinh doanh liêm chính trên nền tảng số cần gắn với công cụ đo lường, đánh giá và cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh.

VCCI đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng Bộ chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam (VBII), lần đầu giới thiệu vào tháng 9/2022.

Bộ chỉ số được thiết kế trên cơ sở các tiêu chuẩn quản trị liêm chính quốc tế, đồng thời nội địa hóa phù hợp với thực trạng và mức độ phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

VBII được khuyến nghị áp dụng đối với nhiều loại hình doanh nghiệp, từ tập đoàn đa quốc gia, công ty đại chúng niêm yết, doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa.

Các doanh nghiệp cần tích hợp Bộ chỉ số vào hệ thống phê duyệt số, xây dựng kênh tố giác ẩn danh mã hóa, tổ chức đánh giá sức khỏe liêm chính định kỳ và gắn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu với tính bảo mật, trung thực của dữ liệu.

Theo khuyến nghị của VCCI, Chính phủ cần hoàn thiện hạ tầng dữ liệu quốc gia về thuế, đăng ký kinh doanh; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm bằng công nghệ, sử dụng phân tích dữ liệu lớn để phát hiện sớm giao dịch, hoạt động đáng ngờ và bảo đảm thông tin phản ánh được bảo mật.

Những đề xuất này cho thấy dữ liệu và công nghệ có thể trở thành công cụ phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong cả khu vực công và khu vực tư. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chất liệu dữ liệu, trách nhiệm của người đứng đầu và việc xử lý đến cùng thông tin phản ánh.

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh yêu cầu tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối và khai thác trên phạm vi toàn hệ thống chính trị.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, có người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất.

Đối với công tác nội chính, chuyển đổi số phải phục vụ trực tiếp hiệu quả tham mưu, theo dõi, kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm. Dữ liệu cần chuẩn hóa, kết nối, khai thác đúng thẩm quyền; AI chỉ là hỗ trợ xử lý thông tin, không thay thế trách nhiệm và quyết định của con người.

Từ quản trị rủi ro tại Petrovietnam, giải pháp công nghệ của Viettel đến bộ chỉ số liêm chính của VCCI, điểm chung là sử dụng dữ liệu để phát hiện sớm nguy cơ, kiểm soát chặt từng khâu, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn công tác tham mưu, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Đề án tổng thể về nền tảng số quốc gia về lưu trữ: Chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu Mục tiêu của Đề án xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ là chuyển phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất.