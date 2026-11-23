Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam tại Malaysia năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp cùng Thương vụ Việt Nam đã tổ chức thành công Chương trình kết nối giao thương B2B Việt Nam-Malaysia. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước và các đối tác quốc tế.

Đây là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng nhằm hiện thực hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia thành các chương trình hợp tác cụ thể, giúp doanh nghiệp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm và mở rộng mạng lưới thương mại, đầu tư song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bà Phạm Thị Thúy Nga, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những cải cách chiến lược về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ cho biết kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với GDP năm 2025 đạt 8,02% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 70 tỷ USD. Về thương mại song phương, kim ngạch hai nước đạt khoảng 16,3 tỷ USD năm 2025 và tăng tốc đạt 17,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026 (tăng hơn 44% so với cùng kỳ), tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD và cao hơn nữa.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga chỉ rõ hai nước có các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau: Việt Nam sở hữu năng lực sản xuất cạnh tranh, nguồn cung nông sản phong phú và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn; trong khi Malaysia có thế mạnh về công nghiệp chế biến, tiêu chuẩn Halal toàn cầu và hệ thống phân phối quốc tế.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam cam kết làm cầu nối tích cực và hiệu quả, tập trung vào ba ưu tiên trong giai đoạn 2027-2029 gồm: tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư vào các ngành giá trị cao như Halal, công nghệ xanh, chuyển đổi số và nâng cao hỗ trợ thực tế cho các doanh nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Về phía Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, Tham tán Thương mại Phùng Văn Thành nhấn mạnh Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN với quy mô dân số gần 110 triệu người và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2026 lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD. Các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt điều, tiêu đen, hải sản và trái cây nhiệt đới đang khẳng định vị thế mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu.

Đại diện Thương vụ đánh giá Malaysia, với 34,2 triệu dân cùng vị thế trung tâm công nghiệp Halal hàng đầu, chính là "cánh cửa" chiến lược giúp các sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường cộng đồng Hồi giáo rộng lớn.

Đánh giá cao các hoạt động giao thương gần đây, đại diện Thương vụ kỳ vọng các cuộc thảo luận B2B tại sự kiện sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả thực tế như mở rộng thị trường, củng cố chuỗi cung ứng và gia tăng cơ hội thương mại song phương.

Tại diễn đàn, các đại diện doanh nghiệp hai nước đã đưa ra nhiều đánh giá và giải pháp thiết thực để thúc đẩy hợp tác. Ông Albert Ding Choo Earn, đại diện công ty Albert Ding, Lee & Partners, nhận định Việt Nam có nguồn sản phẩm phong phú trong khi Malaysia có thị trường và hạ tầng phân phối sẵn có, do đó hai bên cần thiết lập quan hệ đối tác phù hợp để phát huy lợi thế của nhau.

Ông Albert nhấn mạnh thành công kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc xuất nhập khẩu thuần túy mà nằm ở sự thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, xây dựng niềm tin và duy trì chất lượng lâu dài.

Ông đề xuất ba trọng tâm, bao gồm: tăng cường tiếp cận kênh phân phối tại Malaysia; phát triển thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn Halal; và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chế biến thực phẩm, logistics và liên doanh. Đánh giá về kết quả sự kiện, ông Albert khẳng định sự thành công không đo bằng số lượng danh thiếp trao đổi mà bằng số lượng các mối quan hệ đối tác có ý nghĩa được tạo ra.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Thương vụ trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước sang làm việc trực tiếp với các đối tác địa phương.

Bà Vân cho biết các doanh nghiệp Malaysia đang ghi nhận rất tích cực đối với sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và chia sẻ nguyện vọng phối hợp cùng Thương vụ để đưa thêm các thương hiệu Việt Nam vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị ở Malaysia.

Ghi nhận từ các đối tác quốc tế tham dự cũng cho thấy sức hút lớn từ các hoạt động kết nối giao thương song phương. Ông Alvin Tee, đại diện công ty Super Fruits trading, chia sẻ chương trình là cơ hội tốt để tiếp cận nhiều nhà cung cấp uy tín và đưa các sản phẩm chất lượng của Việt Nam đến tay người tiêu dùng.

Trong khi ông Jeevan Muniandy từ công ty Bidmyasset khẳng định việc Đại sứ quán Việt Nam chủ động tổ chức các buổi kết nối B2B định kỳ là sáng kiến thiết thực, tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp xây dựng niềm tin và thiết lập quan hệ hợp tác bền vững.

Chương trình kết nối giao thương Việt Nam-Malaysia đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng, biến các kết nối ban đầu thành những dự án kinh doanh cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia./.

Chuyên gia Malaysia dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Theo chuyên gia Malaysia, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của ASEAN, khi GDP 9 tháng tăng 9,01%, đầu tư và sản xuất tiếp tục tạo động lực, mở ra triển vọng tăng trưởng trên 9% cả năm.