Ngày 25/11, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo phạt ba tập đoàn sản xuất hương liệu hàng đầu thế giới gồm Firmenich, Givaudan và International Flavors & Fragrances (IFF) tổng cộng 471,9 triệu euro (khoảng 516,5 triệu USD) do tham gia thỏa thuận thông đồng kéo dài 4 năm nhằm hạn chế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh với tập đoàn hàng tiêu dùng Unilever.

Cùng ngày, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) cũng quyết định phạt 3 doanh nghiệp này tổng cộng 85 triệu bảng Anh (khoảng 111 triệu USD) do các hành vi vi phạm tương tự. Vụ việc còn dẫn đến các vụ kiện tập thể tại Mỹ và cuộc điều tra của cơ quan chức năng Ấn Độ.

Theo EC, trong giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2023, ba tập đoàn đã trao đổi thông tin thương mại nhạy cảm, bao gồm giá cả, chi phí và các điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động cung cấp hương liệu cho Unilever - tập đoàn hàng tiêu dùng lớn của Anh và là khách hàng mua hương liệu tiêu dùng lớn nhất thế giới. Riêng Givaudan và IFF còn chia sẻ thông tin nhạy cảm về hoạt động kinh doanh hương liệu tiêu dùng và hương liệu cao cấp của mình.

Cơ quan điều tra xác định các doanh nghiệp đã trao đổi chiến lược ứng phó trước yêu cầu của Unilever về việc tăng cường minh bạch thành phần hương liệu và chi phí nguyên liệu.

Trong tổng số tiền phạt của EU, Givaudan chịu mức cao nhất, 252,4 triệu euro; tiếp đến là Firmenich với 137,7 triệu euro và IFF với 81,9 triệu euro. Tại Anh, Givaudan bị phạt gần 40 triệu bảng, IFF bị phạt 24,6 triệu bảng và Firmenich 20,6 triệu bảng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ủy viên phụ trách chính sách cạnh tranh của EU Teresa Ribera nhấn mạnh EU không khoan nhượng với các hành vi thông đồng trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách các hộ gia đình đang chịu nhiều sức ép.

Bà cho rằng hành vi của các doanh nghiệp có thể đã làm tăng chi phí đối với khách hàng sử dụng hương liệu để sản xuất các mặt hàng thiết yếu như mỹ phẩm, chất tẩy rửa và sản phẩm vệ sinh cá nhân, qua đó khiến người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho các mặt hàng mua sắm hằng ngày.

Các sản phẩm hương liệu được sử dụng rộng rãi trong bột giặt, dầu gội, chất tẩy rửa gia dụng và chất khử mùi.

Theo EC, mức phạt được tính đến yếu tố cả 3 doanh nghiệp đều thừa nhận hành vi vi phạm và hợp tác với cơ quan điều tra. Nhờ đó, mỗi doanh nghiệp được giảm 10% tiền phạt do thừa nhận tham gia thỏa thuận thông đồng, đồng thời được giảm thêm từ 20-50% tùy mức độ hợp tác.

Cuộc điều tra của EU bắt đầu sau các cuộc kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp vào tháng 3/2023. Cuộc điều tra chính thức được EC mở vào tháng 11/2025, phối hợp với các cơ quan cạnh tranh của Anh, Thụy Sĩ và Bộ Tư pháp Mỹ./.

EU điều tra đối tác của Coca-Cola bị nghi vi phạm luật cạnh tranh CCEP có thể đã vi phạm quy định cạnh tranh của EU thông qua việc hạn chế hoạt động mua bán xuyên biên giới đối với nước giải khát có gas và đồ uống thể thao.