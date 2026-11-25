Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) ngày 25/11 thông báo đã đệ trình hai đơn kiện nhằm vào tập đoàn công nghệ Google, trong đó yêu cầu bồi thường tổng cộng 600 triệu ringgit (khoảng 145,84 triệu USD) với cáo buộc nền tảng này không có biện pháp xử lý thỏa đáng đối với các nội dung độc hại.

Cụ thể, cơ quan quản lý Malaysia cho biết Google đã không hành động đầy đủ để giải quyết các nội dung liên quan đến cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và gian lận trên nền tảng chia sẻ video YouTube. Đồng thời, phía Malaysia cho hay hãng còn thiếu các biện pháp chủ động đối phó với nhiều nội dung mang tính kích động do một blogger nổi tiếng đăng tải.

Đại diện MCMC giải thích, khoản tiền bồi thường yêu cầu nhằm bù đắp cho nguồn nhân lực và tài lực khổng lồ mà cơ quan này phải tiêu tốn để xử lý hơn 50.000 nội dung độc hại phát sinh từ sự thất bại mang tính hệ thống của Google, qua đó đảm bảo một môi trường mạng xã hội an toàn cho người dân. Hiện Google chưa đưa ra bình luận chính thức về hai vụ kiện này.

Đáng chú ý, rắc rối pháp lý trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ (vốn là một nhà đầu tư lớn tại Malaysia) công bố kế hoạch rót 15 tỷ USD vào quốc gia Đông Nam Á này trong giai đoạn 2027-2028. Dòng vốn khổng lồ này dự kiến được phân bổ cho các khu tổ hợp trung tâm dữ liệu, phát triển năng lượng sạch, tăng cường an ninh nguồn nước và nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Vụ kiện Google phản ánh mối quan hệ đang ngày càng căng thẳng giữa Chính phủ Malaysia và các tập đoàn truyền thông xã hội lớn. Trước đó, chính quyền nước này cũng từng nhiều lần chỉ trích các nền tảng như TikTok hay Facebook (của Meta Platforms) với cáo buộc chậm trễ hoặc thất bại trong việc gỡ bỏ các nội dung bị nước này coi là độc hại./.

Mỹ: Hai bang kiện công ty của Elon Musk vì công cụ AI Grok Bang Virginia và Oregon kiện các công ty của Elon Musk, cáo buộc Grok thiếu biện pháp bảo vệ và tạo hình ảnh nhạy cảm trái phép, kể cả nội dung xâm hại trẻ em.