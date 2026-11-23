Công ty Amway Việt Nam vừa khai trương Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh (Amway Mini Center) tại số 151 Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Theo công ty, đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu hoạt động vận hành và tạo thuận tiện hơn cho nhà phân phối và người tiêu dùng.

Mini Center Bắc Ninh đi vào hoạt động giúp nhà phân phối và người tiêu dùng tại địa phương tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty thuận tiện hơn.

Trung tâm được bố trí theo mô hình không gian đa chức năng. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu và dùng thử các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, mỹ phẩm và chăm sóc gia đình. Với nhà phân phối, đây là nơi tổ chức đào tạo, hội họp, tư vấn và hỗ trợ phát triển kinh doanh, được thiết kế theo tiêu chuẩn chung của Amway.

Mô hình Mini Center được Amway Việt Nam triển khai kết hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tại nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương trước đây), Đồng Tháp, Đà Nẵng, An Giang và Vinh. Theo công ty, sự hợp tác này giúp mở rộng các điểm kết nối với khách hàng, đồng thời tối ưu hoạt động giao nhận và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Amway Việt Nam đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường Bắc Giang. (Ảnh: Amway Việt Nam)

Nhân dịp khai trương, Amway Việt Nam đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường Bắc Giang để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết: "Việc đưa Mini Center Bắc Ninh vào hoạt động tiếp tục thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của Amway tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến cho Nhà phân phối một không gian thuận tiện để kết nối, học hỏi và phát triển kinh doanh, đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Amway Việt Nam cũng chú trọng đồng hành cùng các địa phương thông qua những hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực cho cộng đồng và hướng đến sự phát triển bền vững"./.

Amway Việt Nam: Sống khỏe lâu dài là động lực mới của nền kinh tế sức khỏe Kéo dài số năm sống khỏe mạnh không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân mà còn góp phần duy trì nguồn lực lao động, năng suất và sự tham gia của người dân vào các hoạt động kinh tế-xã hội.