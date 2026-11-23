Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra áp lực trực tiếp lên hệ thống cung ứng điện quốc gia. Trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh và các tiêu chuẩn giảm phát thải tại thị trường xuất khẩu ngày càng thắt chặt, chuyển đổi năng lượng bền vững không còn là câu chuyện mang tính định hướng dài hạn.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), việc chủ động sử dụng năng lượng sạch, tối ưu chi phí vận hành và tiếp cận nguồn vốn tài chính xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc để giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng.

Thị trường năng lượng toàn cầu năm 2026 ghi nhận nhiều biến động phức tạp về nguồn cung lẫn mặt bằng giá. Dẫn số liệu từ Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026 của Bộ Công Thương, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trong 6 tháng đã đẩy giá dầu Brent có thời điểm lên mức 118,35 USD/thùng.

Cùng thời điểm, thời tiết cực đoan và hiện tượng El Nino kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, trong khi sản lượng thủy điện cả năm dự kiến giảm khoảng 18,5 tỷ kWh so với năm 2025.

Tính đến đầu tháng 11/2026, có 102 trên tổng số 177 quốc gia được khảo sát (tương đương 57,6%) rơi vào tình trạng khó khăn về năng lượng.

Dù Việt Nam nằm trong nhóm 13 quốc gia duy trì được sự ổn định tương đối về nguồn cung điện và xăng dầu, ông Hoàng Quang Phòng thẳng thắn nhìn nhận những kết quả này chưa đồng nghĩa với việc các rủi ro đã được xử lý triệt để.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, hệ thống an ninh năng lượng trong nước vẫn tồn tại nhiều thách thức nội tại. Mức độ phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu và các tuyến vận tải quốc tế còn cao, năng lực dự trữ xăng dầu chưa đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, phụ tải khu vực miền Bắc tiếp tục chịu áp lực lớn trong khi tiến độ triển khai nhiều dự án nguồn điện và lưới truyền tải chưa theo kịp nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

Nhận định này hoàn toàn trùng khớp với các số liệu thống kê vĩ mô. Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2021-2025, sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 8-9%/năm và trong 10 tháng năm 2026 tăng 9,84%, với hệ số đàn hồi điện/GDP ở mức 1,1-1,2.

Việt Nam cũng đã chuyển từ vị thế tự chủ sang nhập khẩu ròng năng lượng sơ cấp, với tỷ lệ phụ thuộc nhập khẩu tăng từ 8,4% năm 2015 lên 44% năm 2025. Hiện cơ cấu cung năng lượng sơ cấp vẫn dựa chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch, trong đó than chiếm 55%, dầu mỏ khoảng 26%, khí đốt khoảng 5%, còn năng lượng tái tạo và điện năng mới chiếm xấp xỉ 13%.

Ở góc độ quy hoạch vĩ mô, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phân tích, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hai con số giai đoạn 2026 – 2030, điện thương phẩm cần tăng 11-12%/năm, tương đương 1,2 đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, sản lượng điện sản xuất năm 2026 mới tăng bình quân 10,3%.

Nếu không có thay đổi đột phá về cơ chế, hệ thống điện quốc gia có thể thiếu khoảng 4.300 MW công suất vào năm 2027 (tập trung chủ yếu ở miền Bắc) và gần 13.964 MW vào năm 2030, tương ứng khoảng 61,2 tỷ kWh.

Đối với khối SME - nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hạn chế và biên lợi nhuận mỏng - nguy cơ thiếu điện cục bộ cùng biến động chi phí năng lượng sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch giao hàng và giá thành sản phẩm.

Bên cạnh bài toán ổn định nguồn cung nội địa, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam còn đối mặt với sức ép trực tiếp từ các cam kết quốc tế. Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam, cùng các hàng rào kỹ thuật mới như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU), đang định hình lại tiêu chuẩn thương mại toàn cầu.

Đánh giá về xu hướng này, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng khẳng định, phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo là giải pháp cốt lõi để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

So với các nguồn điện truyền thống, năng lượng tái tạo có lợi thế về thời gian xây dựng ngắn hơn, chi phí công nghệ ngày càng tối ưu và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Đây cũng là phương thức trực tiếp giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vượt qua rào cản thuế carbon tại các thị trường khó tính.

Theo ghi nhận của VCCI, nhận thức của khu vực tư nhân về chuyển dịch năng lượng đã có bước chuyển rõ rệt. Từ ngành dệt may vốn chịu yêu cầu khắt khe trực tiếp từ các nhãn hàng quốc tế, đến lĩnh vực xây dựng công nghiệp hay cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, tư duy sản xuất đang từng bước dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp sản xuất hiện nay đã chủ động yêu cầu tích hợp hệ thống điện mặt trời áp mái ngay từ khâu thiết kế nhà xưởng để tự chủ một phần nguồn điện và giảm phát thải. Bên cạnh khối doanh nghiệp quy mô lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ năng lượng cũng đang hình thành, có khả năng đóng góp các giải pháp linh hoạt cho quá trình chuyển dịch nếu được kết nối tốt với nguồn vốn đầu tư.

Từ thực tiễn sản xuất và xuất khẩu hiện nay, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh quan điểm, việc bắt nhịp xu hướng chuyển đổi năng lượng không còn là một lựa chọn để doanh nghiệp cân nhắc, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì hoạt động và phát triển trong môi trường thương mại quốc tế ngày càng khắt khe.

Dù nhu cầu chuyển đổi là có thật, việc triển khai trên thực tế tại khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều rào cản. Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng chỉ rõ ba vướng mắc lớn nhất mà doanh nghiệp đang đối mặt: chi phí đầu tư thiết bị ban đầu ở mức cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài, cùng sự thiếu đồng bộ của hành lang chính sách và các công cụ tài chính xanh phù hợp với quy mô, năng lực tài sản đảm bảo của doanh nghiệp nhỏ.

Để rút ngắn khoảng cách từ định hướng vĩ mô đến thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng cho rằng cần một chiến lược hành động đồng bộ.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng lưới truyền tải, công tác quản lý cần chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, khơi thông nguồn lực đầu tư xã hội và mở rộng mô hình hợp tác công – tư (PPP).

Việc tăng cường đối thoại thực chất giữa cơ quan quản lý, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để chuyển hóa các chủ trương chính sách thành những dự án đầu tư cụ thể, có tính khả thi cao.

Bổ sung góc nhìn về giải pháp vận hành thị trường, TS. Nguyễn Đức Hiển đề xuất cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang cơ chế thị trường cạnh tranh, sớm hoàn thiện hướng dẫn chi tiết Luật Điện lực 2024, triển khai thực chất cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Đây là những công cụ trực tiếp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động nguồn điện tại chỗ, giảm chi phí điện giờ cao điểm và đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ năng lượng tái tạo cho hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời, việc quy hoạch bài bản ngành công nghiệp phụ trợ năng lượng trong nước cũng sẽ mở ra cơ hội để khối doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thiết bị, dịch vụ lắp đặt cho lĩnh vực năng lượng sạch.

Chuyển đổi năng lượng bền vững là bài toán dài hạn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và chủ động thích ứng của doanh nghiệp.

Khi các điểm nghẽn về thủ tục pháp lý, cơ chế mua bán điện trực tiếp và tiếp cận tín dụng xanh được tháo gỡ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có đủ điều kiện để kiểm soát chi phí năng lượng, đáp ứng chuẩn mực xuất khẩu và củng cố năng lực cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.

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