Ngày 24/11, Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng Đức (VZBV) thông báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với Meta và nhà sản xuất kính Ray-Ban, do lo ngại nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư từ dòng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).



Bà Ramona Pop, Chủ tịch VZBV, cảnh báo các thiết bị này cho phép người sử dụng ghi hình và thu âm người khác mà họ không hề hay biết, đặt ra rủi ro đáng kể về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ đối với người xung quanh mà cả chính người dùng.



Theo VZBV, người tiêu dùng chưa được cung cấp đầy đủ thông tin về nguy cơ việc sử dụng kính thông minh có thể vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (GDPR).

Hiệp hội nhấn mạnh, các sản phẩm công nghệ phải được thiết kế để người dùng có thể sử dụng đúng quy định về bảo vệ dữ liệu, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư của bên thứ ba.



Kính thông minh hiện được nhiều hãng kính mắt hợp tác với các công ty công nghệ phát triển, tích hợp khả năng chụp ảnh, quay video, ghi âm và phát trực tiếp (livestream).

Các nhà sản xuất cho biết đèn LED trên kính có chức năng cảnh báo khi thiết bị đang ghi hình. Tuy nhiên, VZBV cho rằng biện pháp này không đủ hiệu quả. Theo bà Pop, một đèn LED trắng nhấp nháy rất nhỏ, chỉ vài milimét, khó có thể giúp những người ở nơi công cộng nhận biết mình đang bị ghi hình.



Hiệp hội xác nhận đã khởi kiện EssilorLuxottica, tập đoàn sở hữu thương hiệu Ray-Ban, tại một tòa án ở Berlin, đồng thời dự kiến có động thái pháp lý tương tự đối với Meta – tập đoàn công nghệ Mỹ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp. Hai doanh nghiệp hiện chưa đưa ra bình luận.



Vụ kiện một lần nữa đặt ra vấn đề về những thách thức pháp lý và quyền riêng tư mà các thiết bị AI đeo trên người có thể gây ra, đặc biệt là nguy cơ ghi lại hình ảnh, giọng nói của những người xung quanh mà không có sự đồng ý của họ./.

Meta chuyển hướng chiến lược sau khi lỗ hơn 19 tỷ USD trong năm 2025 Meta sẽ chuyển nguồn lực từ các sản phẩm thực tế ảo và vũ trụ ảo sang các thiết bị đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) như kính thông minh và các tính năng AI trên điện thoại.