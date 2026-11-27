Theo Axios, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Dân chủ đang kêu gọi Quốc hội Mỹ khẩn trương xây dựng các biện pháp hạn chế phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi xuất hiện thông tin cho thấy các nhà nghiên cứu tại OpenAI và Anthropic ngày càng lo ngại về khả năng kiểm soát và bảo đảm an toàn của những mô hình AI mạnh nhất đang được phát triển.

Đáng chú ý, cuộc tranh luận chính trị tại Mỹ về AI đang mở rộng từ những hệ quả kinh tế-xã hội, như mất việc làm, bất bình đẳng và quyền riêng tư, sang vấn đề mang tính căn bản hơn: liệu các doanh nghiệp có nên được phép tiếp tục phát triển những hệ thống AI mà chính họ chưa chắc có khả năng kiểm soát.

Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các lãnh đạo đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, đồng thời có thể trở thành một nội dung lập pháp quan trọng tại Quốc hội khóa 120.

Các Thượng nghị sỹ Mark Kelly (đảng Dân chủ, bang Arizona), Brian Schatz (đảng Dân chủ, bang Hawaii), Chris Van Hollen (đảng Dân chủ, bang Marland) và Bernie Sanders (độc lập, bang Vermont) đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu có biện pháp quản lý AI chặt chẽ hơn.

Thống đốc bang Maryland Wes Moore (ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028) cho biết một trong những nguyên nhân khiến cử tri có thái độ tiêu cực đối với AI là cảm giác mất quyền kiểm soát đối với công nghệ và tương lai của chính mình./.

Australia siết chặt quản lý AI và các tập đoàn công nghệ lớn Song song với việc xác lập định hướng chiến lược đối với AI, Chính phủ Australia cũng tăng cường trách nhiệm pháp lý của các tập đoàn công nghệ trong bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.