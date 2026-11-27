Người Mỹ dự kiến phải chi thêm khoảng 980 triệu USD tiền xăng cho các chuyến đi trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn ở mức cao do những tác động kéo dài từ cuộc xung đột Iran.

Theo ước tính của công ty phân tích thị trường nhiên liệu GasBuddy, chi phí xăng dầu trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25/11, sẽ tăng gần 1 tỷ USD so với năm 2025.

Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cho biết giá xăng trung bình ngày Lễ Tạ ơn 26/11 đạt 3,55 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), gần mức kỷ lục 3,59 USD/gallon ghi nhận cách đây 4 năm, sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, giá xăng đã giảm đáng kể trong tháng 11. Theo phân tích dữ liệu AAA của CNN, giá xăng thường giảm 56 xu/gallon trong 24 ngày đầu tháng, mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận trong khoảng thời gian này.

Ông Patrick De Haan, chuyên gia của GasBuddy, cảnh báo người tiêu dùng không nên quá lạc quan, bởi chi phí nhiên liệu tại tất cả các bang đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái, kể cả những bang đã tạm ngừng thu thuế xăng.

AAA dự báo khoảng 72,9 triệu người Mỹ sẽ di chuyển bằng ô tô trong dịp Lễ Tạ ơn năm nay, giảm khoảng 200.000 người so với mức 73,1 triệu người năm 2025. Tổ chức này cho rằng giá xăng cao là một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu đi lại giảm nhẹ.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 24/11 cho rằng giá xăng đang giảm mạnh, giúp người dân giảm bớt áp lực chi tiêu trong dịp nghỉ lễ. Theo GasBuddy, người Mỹ hiện tiết kiệm được khoảng 1,3 tỷ USD tiền xăng so với một tháng trước.

Giá nhiên liệu giảm gần đây chủ yếu do giá dầu kỳ hạn đi xuống, trong bối cảnh xung đột Iran chưa leo thang trở lại như lo ngại trước đó.

Bên cạnh đó, tình trạng gián đoạn hoạt động tại một số nhà máy lọc dầu trong mùa Thu đã cơ bản được khắc phục, trong khi nhu cầu xăng thường giảm vào thời điểm ngày ngắn hơn và trời tối sớm vào mùa Đông./.

Giá xăng tại Mỹ giảm xuống dưới mức 4 USD mỗi gallon lần đầu tiên kể từ tháng 7 Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) ghi nhận giá xăng thông thường trung bình trên toàn quốc ngày 10/11 giảm xuống còn 3,9788 USD/gallon, thấp hơn khoảng 17 cent so với 1 tuần trước.