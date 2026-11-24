Ngày 23/11, một vụ đánh bom xe xảy ra tại thành phố Villavicencio, thủ phủ tỉnh Meta của Colombia, đã làm ít nhất 25 người bị thương.

Vụ việc xảy ra trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).



Vụ nổ xảy ra gần trụ sở chính quyền tỉnh Meta, phá hủy một phần mặt tiền tòa nhà, tạo hố lớn trên đường và làm hư hại nhiều phương tiện, cửa hàng lân cận.

Tổng thống Abelardo de la Espriella xác nhận trụ sở chính quyền tỉnh là mục tiêu của vụ tấn công. Chưa có thông tin về trường hợp tử vong. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc.



Tổng thống De la Espriella cáo buộc các đối tượng khủng bố ma túy đứng sau vụ đánh bom, đồng thời tuyên bố sẽ huy động toàn bộ lực lượng nhà nước để truy quét các tổ chức liên quan. Nhà lãnh đạo Colombia đang triển khai chiến dịch quân sự với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm vào các nhóm vũ trang và mạng lưới buôn bán ma túy.



Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Colombia chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ký thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), qua đó giúp chấm dứt hơn nửa thế kỷ xung đột và giải giáp lực lượng FARC. Thỏa thuận này từng góp phần đáng kể làm giảm bạo lực, song chưa thể chấm dứt hoàn toàn tình trạng xung đột vũ trang tại quốc gia Nam Mỹ.



Colombia hiện trải qua làn sóng bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận được ký kết. Các vụ đánh bom xe tái diễn, trong khi những nhóm vũ trang ngày càng sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, nhà chức trách ghi nhận 358 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái./.

Colombia tăng cường an ninh sau loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong Colombia ghi nhận ít nhất 4 vụ tấn công bằng chất nổ khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi, đồng thời buộc hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa tại một số địa phương.