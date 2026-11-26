Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Y tế Ai Cập đến tối 25/11 (giờ địa phương), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn liên quan đến một chiếc xe chở nhiên liệu và nhiều phương tiện khác trên đường Vành đai Cairo, thuộc quận Warraq, thành phố Giza, trước đó cùng ngày đã tăng lên 30 người và 15 người khác bị thương cùng nhiều phương tiện bị hư hại.

Cơ quan công tố Ai Cập đã yêu cầu các đơn vị an ninh tiến hành điều tra và cử chuyên gia pháp y khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc và đánh giá thiệt hại.

Trong khi đó, một nhóm công tố viên đã đến hiện trường kiểm tra hậu quả và lấy lời khai của những người sống sót bị thương.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tài xế mất kiểm soát tay lái, khiến chiếc xe chở xăng dầu chệch hướng, đâm vào dải phân cách bêtông rồi phát nổ và bốc cháy.

Ngọn lửa sau đó lan sang nhiều phương tiện khác trên đường Vành đai Cairo.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã huy động 39 xe cứu thương tham gia cứu hộ.

Toàn bộ những người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Zayed, Bệnh viện Đa khoa Imbaba và Bệnh viện Trung ương Warraq.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan cung cấp mọi sự hỗ trợ và chăm sóc cần thiết cho những người bị thương và gia đình các nạn nhân, nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn và khôi phục giao thông bình thường, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thủ tướng Mostafa Madbouly theo dõi sát diễn biến vụ việc thông qua những cuộc điện thoại với các bộ trưởng liên quan.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để bảo đảm những người bị thương được chăm sóc y tế cần thiết./.

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