Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ngày 25/11 cho rằng các nước châu Phi có thể giảm gánh nặng nợ nếu khoản vay được dùng cho đầu tư làm tăng trưởng kinh tế.

Nhận định nằm trong báo cáo "Động lực phát triển châu Phi 2026: Quản lý nợ để chuyển đổi", công bố tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế về châu Phi lần thứ 25 ở Paris, chủ đề tài trợ cho chuyển đổi kinh tế của châu Phi.

Theo báo cáo, nợ công của khu vực chính phủ chung châu Phi đạt 62% GDP năm 2025, so với khoảng 65% năm 2024, mức gần với thời điểm trước các sáng kiến xóa nợ đầu những năm 2000.

Con số này thấp hơn mức 74% của Mỹ Latinh và Caribe và 83% của các nước đang phát triển châu Á, nhưng việc trả nợ chiếm tỷ lệ lớn hơn nhiều trong ngân sách của các nước châu Phi.

Từ năm 2010 đến 2024, chi trả lãi nợ chính phủ tăng từ 9,2% lên 24,9% thu ngân sách. Dịch vụ nợ nước ngoài tăng từ 4% lên 19%, trong đó chi trả lãi nợ nước ngoài tăng hơn năm lần, từ khoảng 1,4% lên 7,6%.

Báo cáo cho biết do mức độ rủi ro và tỷ giá, chi phí nợ nước ngoài của châu Phi tăng nhanh hơn các khu vực khác. Theo OECD, tình trạng này thu hẹp dư địa chi cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội và nhà ở.

Chi phí vay cũng khác biệt rõ giữa các công cụ. Lãi suất danh nghĩa bình quân khoảng 7% với trái phiếu chủ quyền phát hành quốc tế, khoảng 14% với trái phiếu nội địa và từ 1% trở xuống với các khoản vay ưu đãi.

Dư nợ trong nước bình quân tăng từ 30% lên 43% GDP trong giai đoạn 2015-2023. Có 23 trong số 38 nước châu Phi bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới đánh giá đang có nguy cơ vỡ nợ.

Báo cáo mô phỏng kịch bản các nước tăng đầu tư công thêm 0,5 điểm phần trăm GDP mỗi năm trong 5 năm, tương đương 93 tỷ USD, vào hạ tầng giao thông, năng lượng, nước, số, y tế và giáo dục.

Theo kịch bản này, tăng trưởng GDP hằng năm cao thêm gần một điểm phần trăm, sản lượng tăng thêm 178 tỷ USD, tỷ lệ nợ trên GDP thấp hơn khoảng 14 điểm phần trăm so với khi không tăng đầu tư và có thể tránh phát sinh 557 tỷ USD vay mới. Báo cáo ước tính tạo thêm từ 13,6 đến 22,6 triệu việc làm.

Báo cáo đưa ra ba ưu tiên: hướng nguồn vay vào chuyển đổi sản xuất đồng thời bảo vệ chi tiêu xã hội thiết yếu; cải thiện quản lý nợ, minh bạch và độ tin cậy của chính sách tài khóa; phát triển thị trường vốn trong nước và vai trò của các ngân hàng phát triển công.

Hai tổ chức cũng khuyến nghị đa dạng hóa nhà đầu tư nội địa, minh bạch cam kết tài chính công, kể cả của doanh nghiệp nhà nước, và duy trì tiếp cận vốn vay ưu đãi cho nước khó tiếp cận thị trường.

Báo cáo ra đời trong bối cảnh Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cho biết tính đến tháng 7/2026, 22 nước châu Phi đang vỡ nợ hoặc có nguy cơ cao, gồm 14 nước nguy cơ cao và 8 nước đã vỡ nợ.

Trong giai đoạn 2021-2023, 25 trong số 51 nước có số liệu chi cho lãi nợ nhiều hơn chi cho y tế./.

WTO: Cơ hội lớn để châu Phi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu Để thu hút dòng vốn đầu tư mới, các nước châu Phi cần cải thiện môi trường luật pháp, phát triển cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường hội nhập thương mại trong khu vực.