Một người thiệt mạng và nhiều người mất tích sau khi thuyền chở khoảng 100 người di cư đang trên đường tới Tây Ban Nha bị lật ngoài khơi Senegal rạng sáng 19/11 trong bối cảnh số người tìm cách vượt biển từ Tây Phi sang châu Âu gia tăng đáng lo ngại.

Theo giới chức địa phương, tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng 19/11 (10 giờ sáng 19/11 giờ Việt Nam) gần thị trấn Yenne, phía Nam thủ đô Dakar.

Lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy một thi thể và một người được đưa vào bờ. Những người thoát nạn cho biết con thuyền chở khoảng 100 người. Hai thi thể khác cũng được tìm thấy tại các ngôi làng lân cận, song nhà chức trách chưa xác định liệu những nạn nhân này có liên quan đến vụ chìm thuyền hay không.

Senegal đang trở thành một trong những điểm xuất phát chính của người di cư Tây Phi tìm đường đến châu Âu, đặc biệt là quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nằm ngoài khơi bờ biển Tây Bắc châu Phi.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hơn 11.000 người di cư đã đến quần đảo Canary chỉ trong nửa đầu tháng 11/2026. Con số này tương đương hơn một nửa tổng lượng người đến quần đảo trong cả năm 2025.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra chưa đầy một tháng sau khi ít nhất 39 người thiệt mạng trong một vụ chìm thuyền di cư gần thị trấn Kébémer, miền Bắc Senegal.

Trước tình hình này, Senegal tăng cường tuần tra và trấn áp hoạt động di cư bất hợp pháp. Hải quân nước này cho biết đã giải cứu hơn 1.400 người di cư trên biển chỉ trong vòng 48 giờ tính đến ngày 18/11.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cũng kêu gọi tăng cường kiểm soát bờ biển, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa thúc đẩy người dân rời bỏ đất nước, thông qua tạo việc làm, cải thiện giáo dục, đào tạo nghề và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Những diễn biến trên cho thấy tuyến đường biển từ Tây Phi đến quần đảo Canary tiếp tục là một trong những hành trình di cư nguy hiểm nhất thế giới, với những con thuyền quá tải và nguy cơ tai nạn chết người luôn thường trực./.

Dòng người di cư từ Algeria sang đảo Sardinia của Italy tăng chưa từng có Trái với xu hướng giảm trên nhiều tuyến di cư, số chuyến vượt biển từ Algeria đến đảo Sardinia của Italy tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về hoạt động của các mạng lưới đưa người di cư trái phép.