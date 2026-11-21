Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 24 người được cứu sống sau khi một chiếc thuyền chở quá tải, được cho là đang đưa hàng trăm người tới dự tang lễ, bị lật tại bang Bayelsa, miền Nam Nigeria, ngày 20/11.

Người phát ngôn cảnh sát bang Bayelsa, ông Musa Mohammed, chiếc thuyền gặp sự cố kỹ thuật và bị lật khi đang di chuyển giữa các làng Ayama và Ukubie, thuộc khu vực phía Nam bang Bayelsa.

Vụ việc khiến 2 người lớn và 2 trẻ em thiệt mạng. Trong số 24 người được cứu, 19 người được điều trị tại một phòng khám địa phương, trong khi 5 người được chuyển tới bệnh viện ở thủ phủ Yenagoa của bang Bayelsa.

Cảnh sát cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai với sự tham gia của lực lượng cảnh sát đường thủy, thợ lặn địa phương và các đội ứng phó khẩn cấp.

Hiện chưa xác định chính xác số người có mặt trên thuyền khi xảy ra tai nạn, song một số cư dân cho biết phương tiện có thể chở ít nhất 300 người.

Theo điều tra ban đầu, lái thuyền đã bỏ trốn sau vụ tai nạn, trong khi người quản lý phương tiện bị bắt giữ. Các nhà điều tra đang xác minh thông tin cho rằng hành khách đã yêu cầu người lái thuyền đưa phương tiện vào bờ sau khi phát hiện sự cố kỹ thuật, nhưng người này vẫn tiếp tục hành trình.

Nhân chứng cho biết việc lên thuyền diễn ra một cách hỗn loạn, phương tiện chở quá đông người trước khi rời Ayama. Không lâu sau khi xuất phát, thuyền bị lật và nhiều nạn nhân được đưa lên bờ.

Tai nạn trên các tuyến đường thủy nội địa Nigeria xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt tại những cộng đồng ven sông, nơi tình trạng chở quá tải và vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy vẫn phổ biến./.

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