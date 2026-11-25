Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, khoảng 175 người di cư đang bị mất tích khi chiếc thuyền gỗ chở họ xuất phát từ thủ đô Dakar của Senegal đang hướng tới châu Âu thì bị mất liên lạc.



Ngày 24/11, giới chức địa phương cho biết chiếc thuyền rời khu vực Yoff, một quận của Dakar, vào khoảng ngày 9-10/11. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Hành động vì Quyền con người và Tình bạn cho hay có 172 người bị mất tích trong vụ việc này, đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.



Trước đó, Hải quân Senegal thông báo đã cứu được 974 người di cư đi trên 5 chiếc thuyền gỗ khác trong ngày 23/11. Theo các thông báo của lực lượng này, kể từ đầu tháng 11 tới nay, hơn 5.200 người di cư đã được cứu vớt, chặn lại hoặc ngăn không cho xuất phát khỏi Senegal.



Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hoạt động vượt biển từ Tây Phi sang châu Âu tăng mạnh trong tháng này, với hơn 8.000 người đến quần đảo Canary trong 12 ngày đầu tháng 11.

Theo tổ chức bảo vệ quyền người di cư Walking Borders, hàng nghìn người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển trong những năm gần đây, trong đó có 635 người trong 5 tháng đầu năm nay./.

Vấn đề người di cư: Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta Ceuta kết luận mẫu nước được lấy trong các ngày 23, 25 và 28/9 đều có nồng độ vi khuẩn vượt quá mức cho phép, việc tiếp xúc với nguồn nước tại khu vực này có thể gây nguy cơ cho sức khỏe.