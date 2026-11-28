Lực lượng cứu hộ Indonesia đã quyết định chấm dứt chiến dịch tìm kiếm 14 thợ mỏ hiện vẫn đang mất tích sau vụ sập mỏ vàng trái phép trên đảo Java hồi đầu tuần, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Quyết định này được đưa ra do điều kiện địa chất tại khu vực trên đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và sập hầm, đe dọa trực tiếp tính mạng của lực lượng cứu hộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 27/11, bà Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương, cho biết các đánh giá chuyên môn xác định nước tiếp tục thấm vào lòng đất, kết cấu vật liệu yếu và nguy cơ sụp đổ các đường hầm khiến việc tiếp tục tìm kiếm không bảo đảm an toàn. Do đó, giới chức Indonesia quyết định dừng chiến dịch này dù vẫn còn 14 người được cho là mắc kẹt dưới lòng đất.

Vụ việc trên xảy ra hôm 23/11, khi mưa lớn kéo dài khiến một con sông gần khu mỏ nói trên dâng cao, tràn vào các đường hầm khai thác vàng trái phép, nhấn chìm những người đang làm việc bên trong.

Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Tây Java Hendra Rochmawan, 11 thợ mỏ đã kịp thoát ra ngoài trước khi các đường hầm bị ngập. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ nhận được thông tin về những người còn mắc kẹt vào ngày 24/11. Đến nay, 13 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 14 người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Theo bà Desiana, việc bơm nước ra ngoài có thể làm thay đổi áp suất nước ngầm, trong khi phương án đưa người lên theo phương thẳng đứng có nguy cơ làm xói mòn vật liệu xung quanh lối thoát hiểm. Bùn đất cũng khiến các lối đi ngày càng thu hẹp, còn lượng oxy ở những khu vực sâu bị hạn chế nghiêm trọng. Các đường hầm nơi các thợ mỏ mắc kẹt nằm trong 2 giếng khai thác có độ sâu lên tới 100m.

Tai nạn khai thác mỏ xảy ra khá phổ biến tại Indonesia, quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại các điểm khai thác không có giấy phép, nơi các quy định về an toàn lao động thường bị xem nhẹ hoặc không được tuân thủ.

Trong năm 2023, lực lượng cứu hộ Indonesia cũng đã không thể đưa được 8 thợ mỏ ra khỏi một mỏ vàng trái phép bị ngập nước tại tỉnh Trung Java. Những người này sau đó được chính thức xác định là mất tích và được cho là đã thiệt mạng./.

Indonesia: Xác nhận 26 người chết và mất tích trong vụ ngập mỏ vàng Mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào các đường hầm khai thác vàng ở độ sâu khoảng 100 m, làm hàng chục công nhân bị mắc kẹt; công tác cứu hộ gặp khó khăn do các đường hầm ngập nước, lối đi chật hẹp.