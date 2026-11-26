Ngày 25/11, Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã dẫn độ từ Nga về nước một nghi phạm họ Shu bị cáo buộc huy động trái phép hơn 15 tỷ Nhân dân tệ (2,25 tỷ USD) từ người dân thông qua các sản phẩm quản lý tài sản giả mạo, kèm lời hứa hẹn lợi nhuận hằng năm cao.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nghi phạm Shu bị cáo buộc nhận tiền gửi của người dân khi chưa được cơ quan quản lý tài chính chấp thuận và không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cảnh sát thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, bắt đầu điều tra vụ việc từ tháng 10/2024. Đến tháng 2/2025, cơ quan công tố phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép.



Cảnh sát Nga bắt giữ đối tượng vào tháng 11/2025 theo đề nghị của phía Trung Quốc. Sau khi Nga phê chuẩn yêu cầu dẫn độ vào tháng 9/2026, nghi phạm được bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 5/11.



Một quan chức thuộc Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế của Bộ Công an Trung Quốc cho biết việc dẫn độ thành công thể hiện quyết tâm hợp tác giữa hai nước trong đấu tranh chống tội phạm, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp song phương.



Trong những năm qua, Trung Quốc đã triển khai nhiều cơ chế hợp tác quốc tế để truy bắt các đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản bất hợp pháp, trong đó có chiến dịch “Săn Cáo” (Fox Hunt), các hiệp định dẫn độ song phương và cơ chế tương trợ tư pháp hình sự.



Theo Bộ Công an Trung Quốc, trong 5 năm liên tiếp vừa qua, chiến dịch “Lưới trời” (Sky Net) đã đưa 6.900 đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài về nước, thu hồi 32,786 tỷ Nhân dân tệ tài sản bất hợp pháp. Trong số 100 đối tượng thuộc danh sách “100 Lệnh truy nã đỏ,” 61 người đã bị đưa về Trung Quốc./.

Việt Nam-Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Hội nghị Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác tư pháp và an ninh biên giới.