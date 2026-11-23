Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến khởi kiện hình sự 5 thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị thông minh để gian lận trong Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT) diễn ra tuần trước.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Phòng Chính sách Tuyển sinh Đại học thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc, công bố ngày 23/11 cho biết Bộ Giáo dục đã phát hiện tổng cộng 111 trường hợp nghi vấn gian lận liên quan đến thiết bị điện tử trong kỳ thi CSAT tổ chức ngày 19/11.

Trong số này, 5 trường hợp được xác định liên quan đến việc sử dụng thiết bị thông minh trên thực tế, bao gồm kính thông minh và camera siêu nhỏ.

Bộ đã tiếp nhận đơn khiếu nại đối với một số thí sinh và dự kiến hoàn tất thủ tục xử lý đối với cả 5 trường hợp trong ngày 23/11.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong các kỳ thi quốc gia tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng quyết định duy trì vô thời hạn Trung tâm tiếp nhận thông tin về hành vi gian lận thi CSAT trên trang thông tin điện tử của Bộ.

Theo ông Shin Jin Yong - Trưởng phòng Chính sách Tuyển sinh Đại học Hàn Quốc, người dân có thể báo cáo các trường hợp nghi vấn mà không bị giới hạn về phạm vi thời gian, bao gồm cả những hành vi gian lận có thể đã xảy ra trong các kỳ thi trước đây.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết chưa ghi nhận trường hợp gian lận nào liên quan đến việc sử dụng thiết bị thông minh trong các kỳ thi tuyển sinh theo hình thức bài luận do các trường đại học tổ chức cuối tuần qua./.

Hàn Quốc mạnh tay với hành vi gian lận thi cử bằng kính AI Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ đề nghị truy tố hình sự người gian lận bằng kính AI, tăng thời hạn cấm dự thi và triển khai các biện pháp kiểm tra nhằm bảo đảm tính công bằng trong kỳ thi tuyển sinh đại học.