Ngày 27/11, ít nhất 14 người di cư đã thiệt mạng và 90 người được cứu sau khi một chiếc thuyền chở người di cư được phát hiện trôi dạt trên biển, cách đảo El Hierro của Tây Ban Nha khoảng 72km.

Theo hãng tin Tây Ban Nha EFE và báo El País, chiếc thuyền khởi hành từ Banjul, thủ đô Gambia, từ 10 ngày trước. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy động cơ thuyền bị hỏng từ 3 ngày trước khi được phát hiện, khiến phương tiện trôi dạt trên biển.

Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của các tàu thuộc Cơ quan Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha, lực lượng Vệ binh Dân sự và một máy bay trực thăng. Trong số những người sống sót, 6 người trong tình trạng nguy kịch đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trên đảo El Hierro, 84 người còn lại được đưa đến cảng La Restinga bằng tàu cứu hộ. Sau đó, một tàu tuần tra của lực lượng Vệ binh Dân sự đã kéo chiếc thuyền gặp nạn về cảng.

Trong những tuần gần đây, số người di cư tìm cách đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha qua tuyến đường di cư Đại Tây Dương tăng mạnh. Theo EFE, riêng ngày 24/11 (giờ địa phương), hơn 2.100 người di cư đã đến đảo El Hierro.

Số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10/2026, có 28.155 người đến nước này bằng đường biển thông qua các tuyến di cư bất hợp pháp, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 13.327 người đến quần đảo Canary, chiếm gần một nửa tổng số người di cư bất hợp pháp bằng đường biển vào Tây Ban Nha trong giai đoạn trên./.

Thuyền chở người di cư trái phép gặp nạn ở Senegal, 21 người tử vong Các lực lượng chức năng, trong đó có hiến binh và cứu hỏa, đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mất tích dọc bờ biển Lompoul, thuộc khu vực Potou Saradao và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.