Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt được đồng thuận về ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034 và khoản vay bổ sung trị giá 45 tỷ euro (khoảng 49,5 tỷ USD) dành cho Ukraine trong năm 2027, sau hơn 12 giờ thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 26/11.

Những bất đồng sâu sắc về quy mô ngân sách, phân bổ nguồn lực và trách nhiệm hỗ trợ Kiev khiến hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nhà lãnh đạo sẽ không tiếp tục họp trong ngày 27/11 như kế hoạch ban đầu. Ông thừa nhận quan điểm giữa các nước thành viên vẫn còn khác biệt lớn, song cho rằng các cuộc thảo luận đã tạo ra chuyển biến theo hướng thu hẹp quy mô ngân sách.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc cắt giảm ngân sách quá mạnh sẽ là một "sai lầm chiến lược," ảnh hưởng đến khả năng đầu tư và cạnh tranh của châu Âu.

Hồi tháng 7/2025, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034. Để thu hẹp bất đồng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra đề xuất điều chỉnh, giảm 204 tỷ euro so với kế hoạch ban đầu, đồng thời xem xét các nguồn thu mới, trong đó có thuế đối với hoạt động dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Một nhóm nước đóng góp ròng lớn cho ngân sách EU, gồm Đức, Hà Lan, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Bỉ, muốn kiểm soát chi tiêu và giảm quy mô ngân sách. Ngược lại, nhóm các nước ủng hộ chính sách gắn kết vùng, do Pháp và Italy dẫn đầu, muốn duy trì nguồn tài chính đáng kể cho nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu vực kém phát triển.

Ngoài ra, vấn đề hỗ trợ Ukraine tiếp tục làm gia tăng bất đồng.

Theo đề xuất của EC, EU dự kiến cung cấp khoản vay bổ sung tối đa 45 tỷ euro trong năm 2027 nhằm giúp Kiev bù đắp một phần nhu cầu tài chính ước tính khoảng 70 tỷ euro.

Trước đó, tháng 12/2025, EU đã nhất trí khoản vay 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong hai năm 2026-2027, trong đó phần lớn dành cho viện trợ quân sự.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine cần có trách nhiệm chung của toàn bộ 27 nước thành viên. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc không muốn tham gia cơ chế tài chính mới này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Bratislava sẽ không đóng góp vào khoản vay 45 tỷ euro, nhưng cũng không ngăn cản kế hoạch của EU.

Thay vào đó, Slovakia đề xuất hỗ trợ trực tiếp Ukraine bằng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu do nước này sản xuất, như thiết bị dân dụng, nhiên liệu diesel, đầu máy xe lửa và điện trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, Thủ tướng CH Séc Andrej Babiš cho rằng việc tài trợ cho Ukraine cần được đàm phán riêng, thay vì gắn với các cuộc thương lượng về ngân sách dài hạn. Tuy nhiên, một số lãnh đạo EU phản đối cách tiếp cận này, cho rằng các vấn đề tài chính có liên quan cần được giải quyết đồng bộ. Bất đồng còn thể hiện ở việc các nước không muốn đóng góp cho Ukraine cũng đồng thời phản đối cắt giảm các khoản chi cho nông nghiệp và quỹ gắn kết, vốn mang lại lợi ích đáng kể cho họ.

Ngoài khoản vay trước mắt, EU còn phải tính toán nguồn lực hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn tiếp theo. Đề xuất ngân sách 2028-2034 của EC dự kiến dành 100 tỷ euro cho Kiev trong 7 năm. Vì vậy, quy mô và phương thức triển khai khoản vay năm 2027 cũng có thể tác động đến việc phân bổ nguồn lực trong dài hạn.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ngày 17-18/12 tới. Tổng thống Macron cho biết ông sẵn sàng ủng hộ một thỏa thuận phù hợp tại cuộc họp này, đồng thời cảnh báo việc kéo dài đàm phán sang năm 2027 có thể khiến tiến trình trở nên phức tạp hơn do nhiều nước châu Âu bước vào giai đoạn bầu cử. Trong bối cảnh đó, khả năng đạt đồng thuận về ngân sách và hỗ trợ Ukraine tiếp tục là phép thử đối với sự đoàn kết của EU.

Trong diễn biến khác, Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính phục vụ phục hồi kinh tế. Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ukraine đã nhận được tổng cộng 450 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB), với sự bảo lãnh của Chính phủ Nhật Bản, thông qua hai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi, tái thiết đất nước. Trong đó, 225 triệu USD được giải ngân theo chương trình RISE nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế; 225 triệu USD còn lại thuộc chương trình SURGE, tập trung cải thiện quản lý đầu tư công và nâng cao năng lực triển khai các dự án phục hồi, tái thiết ở cả cấp trung ương và địa phương. Các khoản giải ngân được thực hiện trên cơ sở kết quả và mục tiêu đã cam kết./.

EU tiếp tục bất đồng về ngân sách dài hạn và khoản vay 45 tỷ euro cho Ukraine Trong gần một năm qua, các nước thành viên chưa tìm được tiếng nói chung về quy mô ngân sách mới, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất kế hoạch chi tiêu khoảng 2.000 tỷ euro vào tháng 7/2025.