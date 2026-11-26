Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Aleksandr Venediktov.

Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Aleksandr Venediktov sau cuộc gặp tháng 5/2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã đón tiếp trọng thị Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất tại Moskva.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Sau chuyến thăm, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu và thời hạn cụ thể, tập trung triển khai các dự án chiến lược và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực trụ cột.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga tiếp tục phát triển.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai các văn bản đã ký, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trong các lĩnh vực an ninh, tình báo, ứng phó tình huống khẩn cấp, điều tra, tố tụng, an ninh mạng, công nghiệp an ninh và đào tạo cán bộ.

Đánh giá cao kết quả tham vấn lần thứ VI về an ninh quốc tế, Bộ trưởng ghi nhận hai bên đã trao đổi cởi mở về tình hình an ninh quốc tế, đồng thời đánh giá cao vai trò của Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong duy trì cơ chế trao đổi và điều phối hợp tác.

Trước những diễn biến phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới và khu vực, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên rà soát, cụ thể hóa các thỏa thuận, lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của mỗi bên.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò điều phối của hai cơ quan trong việc tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Về khoa học và công nghệ, Bộ trưởng đề nghị hai bên tìm hiểu khả năng hợp tác trong ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu, phát triển vật liệu mới có ý nghĩa chiến lược.

Cùng với tăng cường trao đổi đoàn và đào tạo nhân lực chất lượng cao, hai bên cần kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia để triển khai các chương trình, dự án cụ thể.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Hội đồng An ninh Liên bang Nga có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cảm ơn Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đã mời tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ hai, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2027 tại Moskva và cho biết sẽ thu xếp thời gian tham dự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Aleksandr Nikolaevich Venediktov. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhấn mạnh sự tin cậy trong quan hệ hợp tác giữa Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam, ông Aleksandr Venediktov bày tỏ mong muốn hai cơ quan phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như những nội dung đã được Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu thống nhất.

Ông cũng đánh giá cao những đề xuất của Bộ trưởng Lương Tam Quang tại Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất ở Moskva, cho rằng các đề xuất này góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu./.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hợp tác quốc phòng-an ninh Việt-Nga được củng cố, phát triển về hình thức và nội dung vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực, thế giới.