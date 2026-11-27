Ngày 26/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn những đề cử cho các vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Hội đồng Điều hành ECB.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Costa xác nhận các quốc gia thành viên khu vực đồng euro đã nhất trí đề cử ông Pablo Hernández de Cos làm Chủ tịch ECB, và bà Laurence Boone cùng ông Markus Brunnermeier làm thành viên Hội đồng Điều hành ECB.

Ông Hernández de Cos, 55 tuổi, từng là nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha trong giai đoạn 2018-2024 và là người đứng đầu Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) có trụ sở tại Thụy Sĩ từ năm 2025./.

Chủ tịch ECB cảnh báo châu Âu đang phải trả giá vì chậm cải cách Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo châu Âu đang phải trả giá ngày càng lớn do chậm triển khai các biện pháp cải cách và giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.