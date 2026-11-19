Bốn nguồn tin cho biết các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thảo luận vào tuần tới về việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng trong Khu vực đồng euro.

Động thái này sẽ giúp giảm chi phí trả lãi của ECB và rút bớt một phần thanh khoản khỏi hệ thống tài chính.

Theo các nguồn tin am hiểu cuộc thảo luận, thay đổi trên sẽ được đưa ra tranh luận tại cuộc họp của Hội đồng Thống đốc ECB ngày 25/11. Theo đó, tỷ lệ tiền mặt mà các ngân hàng thương mại phải giữ trong tài khoản không hưởng lãi sẽ tăng từ 1% lên 2% tổng tiền gửi và các khoản nợ ngắn hạn khác.

Các nguồn tin cho biết quyết định có thể được lùi sang cuộc họp chính sách ngày 17/12.

Tác động chính của động thái này là giảm thua lỗ tại các ngân hàng trung ương trong khối, như Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank).

Những năm trước, các ngân hàng này đã tích lũy lượng lớn trái phiếu với lợi suất thấp hoặc âm theo các chương trình kích thích của ECB, nhưng nay phải đối mặt với chi phí trả lãi tiền gửi của các ngân hàng tăng cao.

Dù các ngân hàng trung ương không hoạt động vì lợi nhuận, thua lỗ vẫn là vấn đề nhạy cảm về chính trị, vì đặt ra câu hỏi về uy tín và làm dấy lên tranh luận về khả năng phải dùng tiền thuế để tái cấp vốn.

ECB đã liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Điều này làm tăng chi phí vay trong toàn nền kinh tế, nhưng cũng làm tăng số tiền ECB phải trả cho các ngân hàng trên phần dự trữ vượt mức bắt buộc.

Với mức lãi suất hiện tại, việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 1% lên 2% sẽ giúp ECB và 21 ngân hàng trung ương quốc gia sử dụng đồng euro tiết kiệm khoảng 4,4 tỷ euro (4,8 tỷ USD) mỗi năm.

Khoản tiết kiệm có thể tăng thêm, do lãi suất tiền gửi của ECB dự kiến tăng từ mức 2,5% hiện nay lên 3-3,25% trong năm tới.

Hiện, các ngân hàng thương mại không được hưởng lãi trên khoản dự trữ bắt buộc, nhưng được hưởng lãi suất tiền gửi của ECB đối với toàn bộ khoản tiền khác gửi tại ngân hàng trung ương. Do đó, Hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu đang phải trả 52,2 tỷ euro tiền lãi mỗi năm cho hơn 2.000 tỷ euro thanh khoản dư thừa./.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde: Lạm phát dự kiến ở mức cao trong thời gian tới Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng các số liệu lạm phát sẽ còn ở mức cao trong những quý tới và lạm phát càng cao và kéo dài càng lâu, rủi ro đối với ECB càng lớn.