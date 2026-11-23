Cảnh sát Anh ngày 23/11 cho biết hàng nghìn người tham dự một buổi hòa nhạc quy mô lớn ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước này, đã phải sơ tán sau khi một "chất chưa xác định" bị phát tán khiến một số người gặp các triệu chứng bất thường.

Khoảng 12.000 người đã tham dự buổi biểu diễn của rapper người Mỹ Don Toliver, diễn ra tối 22/11 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Co-op Live ở thành phố Manchester.

Theo cảnh sát Manchester, nhà chức trách đã điều động các lực lượng ứng phó khẩn cấp sau khi nhận được thông tin về việc một số khán giả trong đám đông bị ảnh hưởng bởi một chất chưa xác định. Vụ việc được xác định là sự cố nghiêm trọng.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết một số người đã được sơ cứu tại chỗ, trong khi một người được đưa đến bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Lực lượng y tế địa phương cho biết đã kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe của hơn 50 người tại hiện trường. Một số người có biểu hiện bất thường ở mắt và đường hô hấp. Công tác khử nhiễm cũng đã được triển khai tại địa điểm xảy ra sự việc.

Về phía Co-op Live, đơn vị quản lý nhà thi đấu cho biết đang phối hợp với cảnh sát để xác định nguyên nhân vụ việc. Đây là địa điểm tổ chức các sự kiện giải trí trực tiếp trong nhà có quy mô lớn nhất nước Anh.

Don Toliver, nam ca sỹ người Mỹ từng hợp tác với các nghệ sỹ như Travis Scott và Justin Bieber, hiện đang thực hiện chặng thứ hai trong chuyến lưu diễn thế giới mang tên "Nitrous." Theo lịch trình, nam ca sỹ dự kiến có buổi biểu diễn tại London trong ngày 23/11./.

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