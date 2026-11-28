Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ ngày 1-3/12, Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025 và đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại SNG về những nội dung chính và kỳ vọng đối với chuyến thăm.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Belarus?

Đại sứ Nguyễn Văn Trung: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 và việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược đã mở ra khuôn khổ hợp tác mới, tạo nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng thống Alexander Lukashenko tiếp tục khẳng định sự gần gũi, tin cậy và coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus.

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Belarus dành cho chúng ta. Trên nền tảng vững chắc là tình hữu nghị truyền thống và sự gắn bó chân thành giữa hai dân tộc, được thử thách và bồi đắp qua nhiều thập kỷ, chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước nhìn lại quá trình triển khai các thỏa thuận đã đạt được, nhất trí về những định hướng mới và biện pháp cụ thể nhằm làm phong phú nội hàm, đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Lộ trình phát triển quan hệ hợp tác giai đoạn 2027-2029 dự kiến được hai bên ký kết nhân chuyến thăm này, bao gồm các định hướng phát triển hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

- Với ý nghĩa đó, chuyến thăm của lãnh đạo Belarus sẽ đặt trọng tâm vào những nhiệm vụ gì, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nguyễn Văn Trung: Tôi cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trọng tâm nổi bật. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Belarus sẽ cử một đoàn đông đảo đại diện các doanh nghiệp do Phó Thủ tướng Alexander Terekhov dẫn đầu. Đoàn sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2026 và tổ chức Diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Belarus, với nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp phong phú. Các doanh nghiệp quốc phòng của Belarus cũng sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng Việt Nam trong tháng 12 này.

Chuyến thăm của Tổng thống cũng sẽ tạo động lực mới cho các dự án hợp tác trọng điểm, như lắp ráp xe tải MAZ tại Hưng Yên, sản xuất máy kéo nhãn hiệu Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh, xe khai khoáng nhãn hiệu BELAZ, cũng như liên doanh sản xuất sữa sử dụng nguyên liệu và công nghệ Belarus. Các thỏa thuận dự kiến được ký kết là những ví dụ tiêu biểu cho hướng hợp tác mới, gắn sản xuất với nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường khu vực.

Một nội dung quan trọng khác là thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương. Việc kết nối giữa Hưng Yên với các đối tác Belarus là một ví dụ điển hình về mô hình hợp tác địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, logistics, du lịch, giáo dục và khoa học-công nghệ.

Với các thỏa thuận hợp tác mới được ký kết, chuyến thăm góp phần chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành những dự án và kết quả thiết thực cho người dân, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

- Như vậy, có thể thấy chương trình nghị sự của chuyến thăm rất phong phú, với nhiều hoạt động. Đại sứ đánh giá như thế nào về quyết tâm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước?

Đại sứ Nguyễn Văn Trung: Tôi đánh giá cam kết chính trị và quyết tâm triển khai tầm nhìn hợp tác của hai bên ở mức cao. Điều đặc biệt quan trọng là cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Alexander Lukashenko đều trực tiếp chỉ đạo rằng quan hệ Đối tác chiến lược phải được cụ thể hóa bằng những kết quả thực chất, có thể nhận diện và đo đếm được trong hợp tác song phương.

Quyết tâm đó đang từng bước được thể hiện qua những kết quả ban đầu như mở các đường bay thẳng Minsk-Nha Trang, Minsk-Phú Quốc, tạo thuận lợi về thị thực, tăng trưởng thương mại và thúc đẩy các dự án hợp tác mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm là chuyển từ mua bán hàng hóa đơn thuần sang liên doanh, sản xuất, lắp ráp, chuyển giao công nghệ và cùng tiếp cận thị trường thứ ba, nhất là thông qua các dự án về máy kéo Belarus, xe tải MAZ, xe khai khoáng BELAZ và chế biến thực phẩm.

Tôi tin rằng sự chỉ đạo thống nhất và quyết liệt của lãnh đạo cấp cao hai nước là bảo đảm chính trị quan trọng để Lộ trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus được triển khai hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là mỗi cơ chế hợp tác phải tạo ra kết quả, mỗi thỏa thuận cần được cụ thể hóa thành dự án và mỗi dự án phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Đây cũng chính là thước đo thành công của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus trong giai đoạn mới.

Quyết tâm này cho phép chúng ta nhìn thấy triển vọng rất tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus. Hợp tác chính trị và đối ngoại là trụ cột, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước và tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Kinh tế, thương mại và đầu tư giữ vị trí trọng tâm. Quốc phòng, an ninh, khoa học và công nghệ hứa hẹn có nhiều đột phá. Giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương tạo cơ sở lâu dài cho quan hệ song phương.

Ở đây, tôi cũng nhấn mạnh rằng các hội hữu nghị, cựu chuyên gia, cựu lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus có vai trò quan trọng trong việc duy trì các mối liên hệ trực tiếp giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới, chúng ta cần thu hút nhiều hơn sự tham gia của thanh niên và sinh viên, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của tình hữu nghị truyền thống và tiếp tục phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, được mở ra sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống A. Lukashenko.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Tổng thống Cộng hòa Belarus sắp thăm chính thức Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.