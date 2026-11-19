Sau ngày 1/1/2027, khi thị trường Liên minh châu Âu (EU) đóng cửa đối với khí đốt của Nga, khí đốt từ dự án Yamal LNG của công ty sản xuất khí đốt tư nhân lớn nhất nước Nga NOVATEK có thể được chuyển hướng chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga đã được đưa vào gói trừng phạt thứ 19 của EU, được thông qua vào tháng 10/2025. Đối với các hợp đồng ngắn hạn, các hạn chế sẽ có hiệu lực vào ngày 25/4/2026, và đối với các thỏa thuận dài hạn, chúng sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2027.

Châu Âu hiện là khách hàng chính của khí đốt Yamal LNG: đến cuối năm 2025, các nước EU đã nhập khẩu khoảng 14,95 triệu tấn từ Yamal LNG, còn trong mười tháng qua, châu Âu chiếm khoảng 80% lượng khí đốt của dự án, theo dữ liệu của Kpler. Tới đây phần lớn lượng khí đốt đến châu Âu này sẽ được chuyển đến Trung Quốc, tuy nhiên ông Mikhelson không tiết lộ khối lượng.

Hiện các nhà đầu tư Trung Quốc kiểm soát tổng cộng 29,9% dự án Yamal LNG, trong đó CNPC sở hữu 20%, và Quỹ Con đường Tơ lụa sở hữu 9,9%. NOVATEK nắm giữ 50,1% dự án, và TotalEnergies của Pháp nắm giữ 20% còn lại.

NOVATEK đang tìm cách chuyển hướng bán hàng sang các điểm đến thay thế. Giám đốc điều hành của công ty, Leonid Mikhelson, cho biết, công ty đã ký hợp đồng cung cấp LNG cho Thổ Nhĩ Kỳ và đang thảo luận về việc tăng khối lượng, cũng như đầu tư vào ngành công nghiệp khí đốt của nước này. Ngoài ra công ty cũng đang đàm phán với Thái Lan và thảo luận các dự án sản xuất tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Cho đến nay, các hợp đồng với châu Á mới chỉ tiêu thụ được một phần nhỏ lượng LNG được sản xuất ra, chuyên gia độc lập Alexander Sobko lưu ý. Trong khi đó, phần lớn khí đốt từ mỏ Yamal LNG trước đây đã được bán theo các hợp đồng dài hạn cho các nhà giao dịch và các tập đoàn dầu khí lớn, những người bán lại cho các thị trường tiêu thụ cuối cùng mà họ lựa chọn./.

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.