Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn số liệu điều chỉnh do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 25/11 cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3/2026 chỉ tăng 0,1% so với quý trước, thấp hơn một nửa so với mức ước tính 0,2% được đưa ra hồi cuối tháng 10, chủ yếu do xuất khẩu và doanh thu bán lẻ diễn biến yếu hơn dự kiến.

Chủ tịch Destatis, Ruth Brand, nhận định sau khi thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt trước các cuộc khủng hoảng địa chính trị trong nửa đầu năm, kinh tế Đức đã chững lại trong quý 3/2026.

Trong quý 3, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức giảm 1% so với quý trước, chủ yếu do lượng xe ôtô, sản phẩm hóa chất và kim loại xuất khẩu giảm.

Đáng chú ý, đầu tư vào máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải giảm tới 3,5%. Theo các nhà thống kê, xu hướng suy giảm đầu tư vào trang thiết bị đã xuất hiện trong nửa đầu năm và tiếp tục trầm trọng hơn trong quý 3. Đầu tư xây dựng cũng giảm 0,3%.

Ông Michael Herzum, người đứng đầu bộ phận kinh tế của công ty quản lý đầu tư Union Investment, cho rằng đầu tư tư nhân vẫn là điểm yếu trong quá trình phục hồi kinh tế. Bất ổn địa chính trị gia tăng trong những tháng mùa Hè đã khiến doanh nghiệp thận trọng hơn và hạn chế các quyết định đầu tư.

Trong khi đó, tiêu dùng tư nhân là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng, với mức tăng nhẹ 0,1% trong quý 3. Nhà kinh tế trưởng Alexander Krüger của ngân hàng Bethmann HAL đánh giá việc tiêu dùng hộ gia đình vẫn duy trì được mức tăng trong bối cảnh giá năng lượng cao là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, người dân cũng đang phải sử dụng tiền tiết kiệm nhiều hơn để duy trì chi tiêu.

Dù kết quả quý 3 thấp hơn dự kiến, triển vọng kinh tế Đức trong những tháng cuối năm có dấu hiệu cải thiện. Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo, một trong những chỉ báo sớm quan trọng nhất về tình hình kinh tế Đức, đã tăng tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 11 và đạt mức cao nhất trong 3 năm rưỡi.

Trưởng bộ phận khảo sát của Ifo, Klaus Wohlrabe, nhận định xu hướng phục hồi kinh tế đang được củng cố. Đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh doanh của khoảng 9.000 nhà quản lý được khảo sát cho thấy kinh tế Đức có khả năng tiếp tục tăng trưởng trong quý 4.

Nếu đạt được kết quả này, đây sẽ là quý tăng trưởng dương thứ năm liên tiếp của kinh tế Đức. Động lực được kỳ vọng đến từ các khoản đầu tư quy mô hàng tỷ euro của Chính phủ Liên bang vào cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực quốc phòng.

Chính phủ Đức dự báo GDP năm 2026 tăng 1,3%, trước khi tốc độ tăng trưởng chậm lại còn 1,1% trong năm 2027./.

Kinh tế Đức tăng trưởng vượt dự báo quý 3 nhưng vẫn đối mặt nhiều lực cản GDP Đức tăng 0,2% trong quý 3/2026, vượt dự báo của giới phân tích nhờ tiêu dùng cải thiện, song xuất khẩu yếu và công nghiệp trì trệ tiếp tục cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.