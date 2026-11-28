Từ những lớp đào tạo nghề gắn với nhu cầu sản xuất thực tế, người dân ở các xã miền núi của tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thay đổi phương thức canh tác, chăn nuôi, đa dạng hóa sinh kế.

Không chỉ trang bị kỹ năng, đào tạo nghề còn giúp các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ động phòng ngừa rủi ro, khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có và hướng tới giảm nghèo bền vững.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu vực còn nhiều khác biệt. Vì vậy, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi những giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, điều kiện của người lao động và nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh là 22,90%, tương đương 93.551 hộ. Trong đó, hộ nghèo đa chiều là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 94,06%, tương đương 87.994 hộ. Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục cải thiện sinh kế, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau những lần đàn lợn mắc bệnh, phải tiêu hủy, gia đình chị Hà Thị Liên từng phải dừng chăn nuôi suốt hai năm. Năm nay, chị bắt đầu gây dựng lại mô hình trên chính mảnh đất quê nhà. Những kiến thức tiếp nhận từ lớp dạy nghề chăn nuôi của xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang đang trở thành điểm tựa để gia đình hạn chế rủi ro, bảo vệ tài sản và tìm hướng cải thiện thu nhập.

Gia đình chị Hà Thị Liên ở thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành có sáu người, gồm bố mẹ chồng đã quá tuổi lao động, hai vợ chồng và hai con nhỏ. Trước đây, vợ chồng chị từng đầu tư chăn nuôi lợn nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu kiến thức về chăm sóc và phòng bệnh nên đàn vật nuôi bị dịch bệnh, phải tiêu hủy. Thiệt hại khiến gia đình nản lòng và quyết định ngừng chăn nuôi trong hai năm.

Chị Hà Thị Liên ở thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang, đang cho lợn ăn.

Việc dừng mô hình khiến gia đình mất đi nguồn sinh kế từng được kỳ vọng. Với những hộ kinh tế khó khăn, một đợt dịch bệnh có thể cuốn đi khoản vốn tích lũy và làm gián đoạn kế hoạch sản xuất. Bởi vậy, khi quay lại chăn nuôi trong năm nay, điều chị Liên cần không chỉ là vốn hay con giống, mà trước hết là kiến thức để hạn chế lặp lại thiệt hại cũ.

Chị cho biết lớp học nghề do địa phương tổ chức đã giúp những người đang và sẽ chăn nuôi có thêm kiến thức mà trước đó chưa được tiếp cận. Điều chị quan tâm là cách bảo vệ vật nuôi, nhận biết và phòng chống bệnh, từ đó giảm thiệt hại về tài sản. Gia đình đang cố gắng khôi phục hoạt động chăn nuôi, đồng thời mở thêm cơ sở để có nền tảng kinh tế vững vàng hơn.

Câu chuyện của chị Liên cho thấy vai trò thiết thực của đào tạo nghề đối với người nghèo: trang bị kỹ năng để người dân tự tổ chức lại sản xuất, thay vì chỉ hỗ trợ một lần rồi để họ tự xoay xở. Tại Lực Hành, trong năm 2026, xã đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Tuyên Quang tổ chức các lớp trồng trọt và chăn nuôi. Đối tượng tham gia chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo chị Hoàng Thị Liên, giảng viên tham gia lớp học, nội dung đào tạo chăn nuôi tập trung vào những kỹ thuật cơ bản như tiêm phòng, phòng và trị bệnh cho vật nuôi; hướng dẫn ủ phân chuồng, ủ rơm rạ để làm thức ăn. Với trồng trọt, học viên được giới thiệu cách ủ phân chuồng, sử dụng chế phẩm Bóc-đô phòng trừ bệnh và pha chế phẩm từ gừng, tỏi, ớt để phòng trừ sâu bệnh trên rau. Đây đều là những nguyên liệu quen thuộc, có sẵn tại hộ gia đình.

Chương trình không chỉ truyền đạt lý thuyết. Giảng viên lắng nghe kinh nghiệm của người dân, tổ chức trao đổi hai chiều và hướng dẫn thực hành tại lớp, tại mô hình, tại nhà. Cách làm này giúp học viên trực tiếp thao tác, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng sau khóa học. Với người học khác nhau về độ tuổi, trình độ và khả năng tiếp thu, phương pháp giảng dạy cũng cần linh hoạt.

Sau khóa học, giảng viên tiếp tục giữ liên hệ với những học viên thực hiện mô hình, hỏi thăm tình hình và hướng dẫn khi người dân gặp vướng mắc. Việc duy trì trao đổi giúp kiến thức được nối tiếp bằng quá trình áp dụng thực tế.

Một học viên khác của lớp là chị Hoàng Thị Sơn, người dân tộc Tày ở thôn Đoàn Kết. Gia đình chị từng thuộc diện hộ nghèo và đã thoát nghèo từ năm 2025. Nguồn thu chủ yếu trước đây đến từ trồng dong riềng; chồng chị hiện làm công nhân, còn chị ở nhà kết hợp trồng trọt, chăn nuôi để phụ giúp gia đình. Năm 2022, chị từng nuôi lợn nhưng thất bại, sau đó phải nghỉ một thời gian.

Năm 2026, chị bắt đầu tái đàn và hiện nuôi 21 con lợn bồi. Gia đình còn trồng dong riềng, một số cây ăn quả như bưởi, cam và cây công nghiệp với quy mô nhỏ. Chị cho biết diện tích đất không nhiều nên các loại cây trồng chỉ có một ít; thu nhập còn phụ thuộc vào giá cả thị trường. Những kiến thức từ lớp tập huấn được chị xác định sẽ áp dụng vào cả chăn nuôi và trồng trọt, hướng tới nguồn thu ổn định hơn.

Từ Lực Hành đến Kiên Đài, đào tạo nghề đang hướng vào hoạt động sản xuất gần gũi với người dân Tuyên Quang. Nếu Lực Hành tập trung vào kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phòng bệnh, thì ở Kiên Đài, người dân tìm hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Anh Hoàng Văn Đỗi, Trưởng thôn Bản Vả, cho biết trước đây người dân chủ yếu trồng ngô, lúa, nuôi trâu, bò; nay địa phương đưa thêm cây dược liệu, trong đó có sâm bố chính, cùng mô hình nuôi dê núi theo hướng áp dụng kỹ thuật thay cho chăn thả tự nhiên.

Tại thôn Bản Vả, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh có khoảng 1.000m2 ruộng trước đây được sử dụng để trồng lúa. Sau khi biết địa phương triển khai hướng phát triển cây sâm, bà quyết định trồng thử nghiệm. Đến nay, khoảng 500 m² cây đã phát triển được từ hai đến ba lá.

Đây mới là vụ trồng đầu tiên nên bà Thịnh chưa có sản phẩm thu hoạch. Bà kỳ vọng cây sâm sẽ mang lại giá trị kinh tế cao hơn cây lúa, tuy nhiên hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua quá trình chăm sóc và thu hoạch. Bà cũng đã tham gia lớp đào tạo nghề trồng trọt của xã và mong muốn tiếp tục được hướng dẫn kỹ thuật để triển khai tốt hơn trong những vụ tiếp theo.

Theo anh Hoàng Văn Đỗi, các lớp tập huấn, đào tạo nghề đã giúp người dân có thêm kiến thức và kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Người dân cũng chủ động học hỏi, làm theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan chuyên môn để từng bước thay đổi phương thức sản xuất.

Từ những lớp học nghề ở Lực Hành đến các mô hình sản xuất mới tại Kiên Đài, có thể thấy đào tạo nghề đang từng bước trở thành một giải pháp thiết thực trong công tác giảm nghèo ở Tuyên Quang. Bởi giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, cây giống hay con giống, mà quan trọng hơn là giúp người dân có kiến thức, kỹ năng để chủ động tổ chức sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có và từng bước tạo dựng sinh kế lâu dài.