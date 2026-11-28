Từ những lớp học nghề gắn với điều kiện sản xuất và nhu cầu việc làm tại địa phương, nhiều phụ nữ nông thôn đang từng bước biến kiến thức thành sinh kế, biến cơ hội được hỗ trợ thành năng lực tự chủ kinh tế.

Đây là hướng đi thiết thực của giáo dục nghề nghiệp trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, góp phần tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và củng cố nền tảng giảm nghèo lâu dài.

Từ lớp học nghề đến những mô hình kinh tế tại gia đình

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, lớp học nghề nuôi và phòng bệnh cho gà K2 được tổ chức với tổng thời lượng 248 giờ, gồm ba modul: sử dụng thuốc sát trùng, tiêu độc; nuôi gà thả vườn; phòng và trị bệnh cho gà.

Hoạt động đào tạo nghề gắn với mục tiêu nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững, giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng có thể áp dụng trực tiếp vào chăn nuôi hộ gia đình, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn thực hành kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh và xử lý những bệnh thường gặp ở đàn gà.

Với những phụ nữ vốn đã tham gia chăn nuôi nhưng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, khóa học là cơ hội để bổ sung kiến thức, điều chỉnh phương thức sản xuất theo hướng khoa học, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả của việc học nghề được thể hiện rõ hơn khi kiến thức từ lớp học đi vào từng hộ gia đình. Theo chị Vi Thị Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn đã có những mô hình phát triển kinh tế gia đình gắn với việc tham gia các lớp đào tạo nghề. Người dân từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, cải thiện thu nhập và chủ động hơn trong công tác phòng bệnh cho vật nuôi.

Không chỉ với các nghề nông nghiệp, đào tạo nghề phi nông nghiệp cũng mở ra cơ hội đa dạng hóa sinh kế cho lao động nữ. Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trước đây (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), trong năm 2024, địa phương đã mở 9 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp với 283 học viên, trong đó có 65 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kinh phí tỉnh phân bổ thực hiện nội dung này là 219,02 triệu đồng. Kết quả cho thấy chương trình đã mở rộng cơ hội học nghề cho nhóm lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có chị em phụ nữ nông thôn tiếp cận những hướng nghề nghiệp ngoài sản xuất nông nghiệp truyền thống. Hoạt động được thực hiện theo Tiểu dự án 1, Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trao kỹ năng nghề, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án 1 ( Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn) thuộc Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững hướng tới mở rộng cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng và hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm phù hợp.

Trong đó, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp là những đối tượng cần được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo. Phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ ở vùng khó khăn, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng này. Họ vừa tham gia lao động sản xuất, vừa đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc gia đình; trong khi điều kiện về vốn, thời gian, kỹ năng và cơ hội tiếp cận việc làm bên ngoài còn hạn chế.

Bởi vậy, đào tạo nghề gắn với sinh kế tại chỗ không chỉ giải quyết nhu cầu học tập mà còn góp phần tháo gỡ những rào cản khiến phụ nữ khó tham gia thị trường lao động. Khi lớp học được tổ chức gần nơi cư trú, nội dung đào tạo phù hợp với điều kiện sản xuất và thời gian của người học, cơ hội tiếp cận nghề nghiệp sẽ rộng mở hơn.

Theo số liệu được công bố về Tiểu dự án 1, trong giai đoạn triển khai đã có 177.767 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên cả nước được hỗ trợ học nghề. Tại nhiều địa phương, phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong các lớp đào tạo may mặc, trồng trọt, chế biến nông sản hay dịch vụ du lịch - những ngành nghề phù hợp với điều kiện, thời gian và vai trò của phụ nữ nông thôn

Đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp vì thế không chỉ là đầu tư vào kỹ năng lao động, mà còn là đầu tư vào năng lực tự chủ của mỗi gia đình và sức phát triển của cộng đồng. Khi phụ nữ có nghề, có việc làm và có thu nhập ổn định, nền tảng giảm nghèo cũng được củng cố từ bên trong, tạo động lực để những thành quả hôm nay được duy trì bền vững trong tương lai.