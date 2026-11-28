Ngày 28/11, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong, gồm một cháu trai 2 tuổi và một cháu trai 3 tuổi, có quan hệ họ hàng.

Khoảng 11 giờ 5 phút ngày 28/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc 2 cháu nhỏ bị đuối nước tại ao trong khuôn viên một gia đình ở khu phố Bạch Đằng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo Trạm Y tế, Công an phường cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ cấp cứu.

Hai nạn nhân là cháu N.T.P (sinh năm 2024) và cháu V.N.K (sinh năm 2023). Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có người lớn và hai cháu đang chơi cùng một trẻ 5 tuổi. Trong lúc người lớn không chú ý, hai cháu đã đi đến khu vực ao chơi, không may trượt chân rơi xuống nước.

Khi phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa hai cháu lên bờ; đồng thời hỗ trợ sơ cứu. Các bác sỹ Trạm Y tế phường phối hợp cấp cứu tại chỗ và chuyển các cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. Tuy nhiên, cả hai cháu đều không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện các cơ quan, ban, ngành phường Hiệp Hòa đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình các nạn nhân.

Trước đó, một trong 2 cháu từng bị ngã xuống ao này nhưng được người nhà phát hiện, cứu kịp thời. Tuy nhiên, vụ việc đau lòng tiếp tục xảy ra khi các cháu tiếp cận khu vực ao mà không có sự giám sát trực tiếp của người lớn.

Cơ quan chức năng phường Hiệp Hòa khuyến cáo các gia đình có ao, hồ trong khuôn viên nhà cần chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ. Khu vực ao, hồ cần được rào chắn kiên cố, có cổng đóng và khóa chắc chắn, không để trẻ tự ý tiếp cận.

Các gia đình cần phân công người trực tiếp trông nom, giám sát trẻ; tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình hoặc tự do đi lại gần khu vực có nước, kể cả khi trong nhà có nhiều người lớn. Người lớn không được chủ quan, lơ là trong việc giám sát trẻ dù chỉ trong thời gian ngắn, nhất là vào ngày nghỉ.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ nhỏ, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn ngay từ môi trường sinh hoạt hằng ngày, tránh hậu quả đau lòng./.

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