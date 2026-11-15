Đắk Lắk: Tắm suối cùng nhóm bạn, một học sinh đuối nước tử vong

Tối 15/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trong chiều cùng ngày, 4 học sinh trên địa bàn đi tắm suối thì 1 em bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 15/11, Công an xã Xuân Phước nhận được tin báo của người dân, 4 em học sinh gồm: N.B.N (sinh năm 2012), V.N.C.M (sinh năm 2012), N.Q (sinh năm 2012) và N.T.L (sinh năm 2013), cùng trú tại thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, đến chơi đùa và tắm ở suối Tía (thuộc thôn Phú Xuân B) thì em L bị đuối nước, mất tích.

Công an xã Xuân Phước đã liên hệ với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ lực lượng và huy động thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm này, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết và trời tối. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, thi thể em L được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Lãnh đạo xã Xuân Phước đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Qua sự việc này, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12 khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh; tuyệt đối không để các em tự ý tắm sông, suối, ao hồ hoặc chơi đùa ở những khu vực nước sâu nguy hiểm.

Các em học sinh cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy và phòng chống đuối nước./.

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