Quy định về danh mục nghề đào tạo, chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng học nghề được tỉnh Tuyên Quang ban hành, tạo cơ sở triển khai đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn.

Cùng với chính sách này, các địa phương tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề nông nghiệp, chăn nuôi và du lịch, trong đó có các lớp dành cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp.

Ngày 31/5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 60/2026/QĐ-UBND quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh.

Danh mục nghề bao gồm nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, cơ khí, xây dựng, chế biến nông sản, chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, thủ công mỹ nghệ, du lịch và dịch vụ.

Trên cơ sở triển khai các hoạt động đào tạo nghề tại địa phương, mới đây, Ủy ban nhân dân xã Bình Ca phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sơn Dương tổ chức các lớp đào tạo nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó, lớp trồng trọt được tổ chức tại thôn Đồng Cận; các lớp chăn nuôi diễn ra tại thôn Bình An và Đồng Chiêm. Mỗi lớp có 35 học viên.

Các lớp đào tạo tại Bình Ca thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đối tượng tham gia là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có thu nhập thấp. Riêng lớp trồng trọt có thời gian đào tạo một tháng, tập trung vào kỹ thuật lựa chọn giống phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu; làm đất, gieo trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Nội dung học kết hợp lý thuyết với thực hành.

Tại xã Thuận Hòa, ba lớp đào tạo nghề được tổ chức tại các thôn Bản Mịch, Khâu Mèng và Lũng Pù, với tổng số 105 học viên, thời gian đào tạo ba tháng. Các nghề gồm nuôi và cung ứng sản phẩm trâu, bò, ngựa; quản lý du lịch sinh thái và phát triển du lịch cộng đồng. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Hà Nội tổ chức các lớp học.

Trước đó, xã Tân Mỹ đã khai giảng bốn lớp đào tạo nghề nông nghiệp tại các thôn Phổ Vền, Tân Giang, Tân Tiến và Thượng Chính. Các nghề được đào tạo gồm kỹ thuật nuôi và cung ứng sản phẩm từ trâu, bò, ngựa; kỹ thuật trồng cây lương thực, thực phẩm. Học viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.

Việc quy định cụ thể danh mục nghề, chi phí đào tạo và mức hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng tạo điều kiện để người nghèo, người có thu nhập thấp tiếp cận các khóa học nghề phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để người lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, có thêm lựa chọn trong tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống./.