Tiếp cận thông tin đào tạo và yêu cầu tuyển dụng giúp người lao động xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có thêm cơ sở lựa chọn nghề học, bổ sung kỹ năng và tìm việc phù hợp.

Hoạt động hướng nghiệp gắn với thị trường lao động góp phần mở cơ hội tạo thu nhập, phát triển sinh kế.

Chiều 17/11/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức hoạt động tư vấn, kết nối việc làm tại xã Cẩm Xuyên, thu hút gần 200 lao động địa phương tham gia.

Người tham dự được cung cấp thông tin về thị trường lao động, các chương trình đào tạo và nhu cầu tuyển dụng. Cán bộ tư vấn đồng thời tìm hiểu nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động cân nhắc công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức kết nối việc làm tại xã Cẩm Xuyên.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh có tổng nhu cầu tuyển dụng 3.500 lao động. Trong đó, có 2.000 công nhân tại nhà máy sản xuất ôtô điện thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai, 500 công nhân xây dựng tại Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons.

Các vị trí còn lại gồm 400 nhân viên kỹ thuật sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, kiểm nghiệm, 300 công nhân lái xe, lái máy và 300 lao động may, kiểm tra, sửa chữa máy may.

Nhu cầu tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực tạo điều kiện để người lao động tìm hiểu yêu cầu cụ thể của từng nghề. Qua trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, người tìm việc có thể đối chiếu trình độ, kinh nghiệm hiện có, từ đó cân nhắc ứng tuyển hoặc học thêm kỹ năng cần thiết.

Mức thu nhập được giới thiệu dao động từ 7-41 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí. Các chính sách hỗ trợ được doanh nghiệp thông tin gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chỗ ở, ăn uống, xe đưa đón và khám sức khỏe định kỳ. Người lao động có điều kiện tìm hiểu cụ thể chế độ áp dụng cho công việc dự kiến lựa chọn.

Gắn thông tin đào tạo với yêu cầu tuyển dụng phù hợp với định hướng truyền thông về kỹ năng nghề và cơ hội việc làm của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thông qua tư vấn, người dân có thêm cơ sở lựa chọn hướng học nghề sát nhu cầu sử dụng lao động. Khi được chuẩn bị kỹ năng phù hợp, người học có thể nâng khả năng tiếp cận việc làm, tạo thu nhập và từng bước ổn định sinh kế./.