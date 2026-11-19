Nhờ phân bổ hàng trăm tỷ đồng vốn giảm nghèo để nâng cấp trường nghề và mở rộng các lớp đào tạo ngắn hạn, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã nâng tỷ lệ lao động vùng khó khăn qua đào tạo lên tới 74%, kết nối việc làm cho hàng chục nghìn hộ nghèo và kéo giảm tỷ lệ nghèo đa chiều toàn vùng xuống còn 6,57%.

Tại tỉnh Thanh Hóa, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 đã được đầu tư có trọng tâm để nâng tầm hệ thống trường nghề. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã bố trí hơn 99,4 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 85,2 tỷ đồng vốn sự nghiệp để hiện đại hóa thiết bị cho Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn cùng 11 trường trên địa bàn.

Đồng thời, hơn 30,1 tỷ đồng từ Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng được rót cho Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa. Tương tự, tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 207,1 tỷ đồng và thành phố Huế giải ngân hơn 124,4 tỷ đồng để chuẩn hóa cơ sở vật chất, xây dựng xưởng thực hành ảo phục vụ người học.

Việc đầu tư bài bản từ thiết bị đến chương trình học đã thu hút đông đảo lao động yếu thế, đặc biệt là phụ nữ nông thôn tham gia học nghề. Trong tổng quy mô tuyển sinh lớn của vùng (Thanh Hóa 83.150 người, Nghệ An 58.150 người, Quảng Trị 34.000 người), hệ sơ cấp và ngắn hạn chiếm trên 80% tại Thanh Hóa và Quảng Trị; tỷ lệ học viên nữ chiếm từ 32% đến 50%.

Hiệu quả giảm nghèo từ học nghề được minh chứng bằng những con số thực tế rõ nét. Tại Thanh Hóa, tỷ lệ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vùng khó khăn qua đào tạo đã đạt tới 74% (29,5% có văn bằng, chứng chỉ), giúp kết nối việc làm thành công cho 12.000 lao động nghèo và hướng tới mục tiêu đào tạo thêm 53.250 lao động nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Tại Quảng Trị, việc gắn học nghề với tín dụng sinh kế đã giúp giảm 6.482 hộ nghèo và cận nghèo trong năm 2026 (tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,01%).

Tính chung toàn vùng Bắc Trung Bộ, tỷ lệ nghèo đa chiều hiện đã giảm xuống mức 6,57%, tạo đà để Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 1,5 điểm phần trăm trong năm nay./.