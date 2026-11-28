Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đào tạo nghề cho 24.225 lao động nông thôn, chủ yếu ở các nhóm nghề trồng trọt, chăn nuôi.

Không chỉ giúp người lao động có thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất, công tác đào tạo nghề đang từng bước tạo chuyển biến trong tư duy làm kinh tế: từ sản xuất nhỏ lẻ, dựa vào kinh nghiệm sang tổ chức sản xuất có quy mô, ứng dụng kỹ thuật và chủ động kiểm soát rủi ro. Đây cũng là hướng đi quan trọng để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi.

Học nghề để khởi nghiệp

Không còn chăn nuôi theo kinh nghiệm hay phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, anh Hà Văn Nam ở xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa, đang từng bước xây dựng mô hình nuôi gà mía theo hướng tập trung, có quy trình kỹ thuật và tính toán hiệu quả kinh tế. Đằng sau sự thay đổi ấy là một khóa học nghề chăn nuôi thú y kéo dài 3 tháng mà anh tham gia từ năm 2023.

Tại lớp học do UBND xã tổ chức, anh Nam được trang bị kiến thức từ lựa chọn vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc, phòng và điều trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đến cách tổ chức chuồng trại, bảo đảm môi trường chăn nuôi. Không chỉ học lý thuyết, học viên còn được tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại những trang trại đã sản xuất hiệu quả để có thể vận dụng vào điều kiện thực tế của gia đình.

“Trước đây, mình chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Sau khi tham gia lớp học, mình biết cách nhận diện bệnh, phòng bệnh, tự kiểm tra và xử lý những vấn đề thông thường của đàn gà. Đặc biệt, mình hiểu được môi trường chăn nuôi là yếu tố rất quan trọng, từ vị trí xây dựng chuồng trại đến vệ sinh, phòng dịch. Những kiến thức ấy đã được áp dụng vào thực tế hơn một năm nay và cho thấy hiệu quả rõ rệt,” anh Hà Văn Nam chia sẻ.

Hiện gia đình anh Nam duy trì các chuồng nuôi gà mía, mỗi chuồng có quy mô khoảng 4.000 con. Với điều kiện địa phương có sẵn đất đai và nguồn vật liệu làm chuồng, anh tận dụng được một phần nguồn lực tại chỗ để giảm chi phí đầu tư.

Theo anh Nam, gà mía có thời gian nuôi khoảng 4 tháng mới xuất bán. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi chuồng có thể mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng theo mức giá và hiệu quả sản xuất hiện tại.

Tổng 3 chuồng mỗi năm đem lại doanh thu khoảng 900 triệu đồng. Đây là nguồn thu đáng kể đối với một hộ sản xuất ở nông thôn, đồng thời tạo động lực để gia đình tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô.

Câu chuyện của anh Nam cho thấy, đào tạo nghề chỉ thực sự phát huy giá trị khi người học có điều kiện đưa kiến thức vào sản xuất. Một khóa học ngắn hạn, nếu đúng nhu cầu và gắn với mô hình sinh kế cụ thể, có thể giúp người lao động thay đổi tư duy, từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất có quy mô, có tính toán và chủ động hơn trước rủi ro.

Trang trại của anh Nam từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô tập trung, chuyên nghiệp và chủ động kiểm soát rủi ro.

Đây cũng là hướng tiếp cận quan trọng trong công tác giảm nghèo đa chiều. Bởi giảm nghèo không chỉ được nhìn nhận qua mức thu nhập, mà còn liên quan đến khả năng tiếp cận việc làm, kiến thức, kỹ năng sản xuất và các nguồn lực cần thiết để duy trì sinh kế. Khi người dân có nghề, có vốn và biết cách tổ chức sản xuất, khả năng tự tạo thu nhập và duy trì cuộc sống ổn định sẽ được nâng lên.

Đào tạo đúng nhu cầu, giảm nghèo từ gốc

Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã tổ chức đào tạo nghề cho 24.225 lao động nông thôn, tập trung chủ yếu vào các nhóm nghề trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với đào tạo nghề, tỉnh triển khai đồng bộ các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Theo thông tin tổng hợp về kết quả giảm nghèo của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đã giảm từ 6,78% xuống còn 1,21%, bình quân giai đoạn 2022-2025 mỗi năm giảm 1,4%.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới, ngành sẽ tập trung đào tạo nghề phù hợp với từng vùng, từng miền; chỉ đạo các xã, phường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp tham gia đồng hành với người dân từ khâu sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm; phát triển ngành nghề truyền thống, nghề bản địa để tạo việc làm và thu nhập ngay tại địa phương.

Định hướng này được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 53.250 lao động nông thôn, ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; phấn đấu trên 85% học viên áp dụng được kiến thức vào thực tiễn sản xuất, duy trì, mở rộng sản xuất hoặc có việc làm sau đào tạo.

Đáng chú ý, kế hoạch còn dành chỉ tiêu bồi dưỡng, tập huấn cho 28.325 lao động nhằm hình thành đội ngũ nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và cán bộ quản trị hợp tác xã hiện đại. Trong đó, 20.025 lao động tại các vùng nguyên liệu, trang trại và dự án trọng điểm được tập huấn nâng cao năng lực; 8.300 lượt cán bộ quản trị và lao động trong các hợp tác xã được bồi dưỡng kiến thức quản trị, tổ chức sản xuất.

Đoàn giám sát Trung ương về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm nghèo cần gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và lợi thế của từng địa phương. Nơi có thế mạnh nông nghiệp cần phát triển vùng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị; nơi có điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ cần đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối doanh nghiệp và tạo việc làm. Đặc biệt, các mô hình sinh kế phải có khả năng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và những biến động của thị trường.

Ông Đào cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, không đào tạo theo những ngành nghề sẵn có một cách máy móc. Cần dự báo xu hướng việc làm, tính đến khả năng tiếp nhận của người lao động và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối cung - cầu lao động để nâng cao hiệu quả đào tạo.