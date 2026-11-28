Ngày 27/11, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua ngân sách liên bang năm 2027, với tổng chi tiêu 556 tỷ euro (607 tỷ USD).

Tuy nhiên, những tranh cãi về nguồn tài chính, chính sách thuế và các khoản chi trong những năm tới vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong cuộc bỏ phiếu điểm danh, dự toán ngân sách nhận được 316 phiếu thuận, 260 phiếu chống và không có phiếu trắng. Đáng chú ý, hai nghị sỹ thuộc liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) cũng bỏ phiếu chống.

Bảo vệ ngân sách trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil cho biết phần lớn các khoản vay mới sẽ được dành cho quốc phòng và đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có đường sắt và hệ thống nhà trẻ. Ông nhấn mạnh Đức cần tạo động lực tăng trưởng từ khu vực tư nhân và năm 2027 phải trở thành năm thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích chính phủ chưa quan tâm đúng mức đến những khó khăn kinh tế và đời sống của người dân. Lãnh đạo đảng Cánh tả (Die Linke) Ines Schwerdtner cho rằng trong khi chính phủ liên tục nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp và nguy cơ chiến tranh, hàng triệu người dân vẫn phải đối mặt với khó khăn tài chính hằng tháng.

Theo dự toán được thông qua, ngân sách cốt lõi có tổng chi tiêu 556 tỷ euro, trong đó 123 tỷ euro được tài trợ bằng các khoản vay mới. Hơn 1/3 ngân sách dành cho các lĩnh vực lao động và xã hội. Chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng lên gần 140 tỷ euro, mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Đức cũng dành 12 tỷ euro hỗ trợ Ukraine.

Ngoài ngân sách chính, Chính phủ Đức còn huy động các khoản vay thông qua 2 quỹ đặc biệt, gồm 57,8 tỷ euro dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng và bảo vệ khí hậu, cùng 29,6 tỷ euro cho quân đội. Nguồn vốn này được sử dụng để sửa chữa cầu đường, đường hầm, cải tạo nhà trẻ, cơ sở thể thao và mua sắm trang thiết bị quân sự.

Để bù đắp khoản thiếu hụt 34 tỷ euro trong kế hoạch ngân sách ban đầu, liên minh CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cũng thống nhất tăng một số loại thuế gồm thuế đối với các loại rượu mạnh, thuế đồ uống pha sẵn có cồn và thuế đồ uống có đường.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong quá trình lập ngân sách là giảm thuế điện. Theo thỏa thuận mới, từ năm 2027, mức thuế điện sẽ được giảm xuống mức tối thiểu cho phép của Liên minh châu Âu (EU), áp dụng không chỉ với doanh nghiệp sản xuất và ngành nông, lâm nghiệp mà cả hộ gia đình. Chính sách này dự kiến tiêu tốn khoảng 5 tỷ euro, nhưng hiện mới chỉ được bảo đảm nguồn tài chính trong năm 2027.

Bộ trưởng Tài chính Klingbeil cảnh báo việc xây dựng ngân sách năm 2028 sẽ còn khó khăn hơn và chính phủ không thể tránh yêu cầu người dân chia sẻ thêm gánh nặng tài chính. Ông đồng thời kêu gọi các đối tác trong liên minh sớm thống nhất về cải cách thuế thu nhập, tránh để kế hoạch giảm gánh nặng thuế cho người dân trở thành công cụ mặc cả chính trị.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng thừa nhận quá trình xây dựng ngân sách lần này diễn ra không suôn sẻ. Những bất đồng kéo dài cho thấy việc cân đối ngân sách và thống nhất các ưu tiên chi tiêu sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với liên minh cầm quyền trong thời gian tới./.

Đức thông qua dự toán ngân sách 2027, dự kiến vay mới hơn 200 tỷ euro Nội các Đức thông qua dự toán ngân sách năm 2027 với tổng chi hơn 555 tỷ euro và kế hoạch vay mới trên 200 tỷ euro để tăng đầu tư cho quốc phòng, hạ tầng và chuyển đổi kinh tế.