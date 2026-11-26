Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-New Zealand bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đang nỗ lực đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đi vào chiều sâu, đồng thời tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chiều 25/11 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-New Zealand 2026 tại thành phố Auckland theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với đầu cầu Hà Nội, thu hút gần 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.

Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính); ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về phía New Zealand có bà Leah Gates, Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Auckland (ABC); bà Pam Ford, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Kinh tế thuộc Hội đồng thành phố Auckland, cùng đại diện cấp cao của Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand (NZTE), Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam (NZVBC) và các tổ chức, doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh New Zealand-Việt Nam Simon Dickies phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế-thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,44 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang New Zealand đạt 733 triệu USD, tăng 23,3%; nhập khẩu đạt 704 triệu USD, tăng 9,4%. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của New Zealand, trong khi New Zealand đứng thứ 41 trong số các đối tác thương mại của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- New Zealand được thiết lập năm 2025, đồng thời góp phần cụ thể hóa những cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026.

Hoan nghênh những kết quả hợp tác tích cực thời gian qua, Đại sứ Phan Minh Giang đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khai thác hiệu quả hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có theo hướng xanh và bền vững, đồng thời phát huy vai trò của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Đại sứ khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm.

Bày tỏ vui mừng trước đà tăng trưởng ổn định của thương mại song phương, Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Auckland Leah Gates đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức diễn đàn. Theo bà, đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, qua đó mở rộng kết nối giao thương giữa hai bên.

Tại diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn đã giới thiệu những chính sách ưu đãi mới và nỗ lực đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng của Chính phủ Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Ông cũng thông tin về định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao từ New Zealand vào các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Pháp chế VCCI Phạm Ngọc Thạch chia sẻ về năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên cùng hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thành những cơ hội kinh doanh thiết thực, hiệu quả.

Đại diện VCCI cũng đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương trong thời gian tới, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới đăng cai Năm APEC 2027.

Những trao đổi tại diễn đàn cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp New Zealand đối với thị trường Việt Nam. Nhiều câu hỏi tập trung vào khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm thế mạnh của New Zealand như mật ong, sữa, cũng như các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư New Zealand và kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, kho vận (logistics) của Việt Nam trong thời gian tới.

Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-New Zealand 2026 đã tạo thêm một kênh kết nối giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mở ra cơ hội để các bên tiếp tục trao đổi, hướng tới triển khai những dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand./.

Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 14 Hai bên đã tiến hành rà soát tổng thể quan hệ hợp tác, tiến độ triển khai cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được; nhất trí quan hệ Việt Nam-New Zealand đang đạt được những tiến triển rất tích cực.