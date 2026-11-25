Từ ngày 3-5/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 (Vietnam Expo HCMC 2026) với chủ đề “Hội tụ giao thương-khơi nguồn tăng trưởng.”

Sự kiện do Công ty Vinexad cùng sự hỗ trợ và phối hợp của các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành, hiệp hội ngành hàng trong nước và quốc tế nhằm tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến thương mại quốc tế uy tín, nơi doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, tiếp cận nguồn cung, tìm kiếm nhà phân phối và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam cũng như thị trường khu vực.

Theo Công ty Vinexad, Hội chợ Vietnam Expo HCMC 2026 có quy mô 986 gian hàng, quy tụ 825 doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội ngành hàng đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…, giới thiệu thế mạnh sản xuất, sản phẩm và nguồn cung của từng thị trường.

Đặc biệt, Hội chợ dự kiến đón trên 20.000 lượt khách tham quan từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm nhà mua hàng, nhà phân phối, doanh nghiệp thương mại và khách tham quan chuyên ngành.

Tại hội chợ lần này, các doanh nghiệp tham gia tập trung giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp thuộc 5 nhóm ngành hàng chính gồm thực phẩm và tiêu dùng thông minh; thiết bị điện-điện tử gia dụng; trang trí nhà-vườn và cảnh quan; thiết bị, dụng cụ DIY (tự sửa chữa, lắp đặt); thang máy và linh phụ kiện. Đây là những lĩnh vực gắn với nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, xây dựng và phát triển không gian sống, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung, nhà phân phối và đối tác kinh doanh.

Khu Gian hàng Belarus do Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus (BelCCI) tổ chức có quy mô hơn 300m², quy tụ nhiều doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu của Belarus, giới thiệu danh mục sản phẩm và giải pháp đa dạng thuộc các lĩnh vực thế mạnh của quốc gia này.

Nổi bật là nhóm thực phẩm và đồ uống với các sản phẩm thịt bò, thịt chế biến, sữa và chế phẩm từ sữa, bánh kẹo cùng đồ uống; lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế; máy móc công nghiệp, máy kéo, thiết bị nông nghiệp, xe chuyên dụng và lốp xe; cùng các nguyên liệu hóa chất, vật liệu công nghiệp và sợi thủy tinh kỹ thuật.

Đặc biệt, sự góp mặt của các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, cơ khí và công nghiệp chế tạo mang đến cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với nguồn cung, công nghệ và năng lực sản xuất từ Belarus.

Là điểm hẹn quen thuộc tại Vietnam Expo HCMC, Khu Gian hàng Quốc gia Hàn Quốc giới thiệu đa dạng sản phẩm thuộc các lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, thực phẩm-đồ uống, chăm sóc sức khỏe, vật liệu công nghiệp và nông nghiệp. Khu gian hàng mang đến cơ hội khám phá nguồn cung và giải pháp đa dạng từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khu Gian hàng Quốc gia Malaysia nổi lên như một điểm nhấn không thể bỏ qua tại hội chợ. Với quy mô đầu tư lớn và thiết kế hiện đại, khu vực này khẳng định mạnh mẽ bản sắc và dấu ấn nhận diện thương hiệu quốc gia Malaysia.

Tại đây, khách tham quan sẽ khám phá sự đa dạng của các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao, từ thực phẩm và đồ uống, cảnh quan và làm vườn, vật liệu nội-ngoại thất cho đến thiết bị công nghiệp và tự động hoá. Đây là nơi thể hiện rõ nét hình ảnh một Malaysia năng động và giàu sáng tạo, luôn sẵn sàng chào đón cơ hội hợp tác kinh doanh với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh đó, Khu Gian hàng Trung Quốc quy tụ hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu đa dạng sản phẩm tiêu dùng và điện tử gia dụng, hướng đến nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam. Các sản phẩm nổi bật về tính ứng dụng, thiết kế thực tiễn và tích hợp công nghệ, từ đồ gia dụng, thiết bị điện tử đến các sản phẩm tiện ích cho gia đình.

Với sự tham gia của các nhà sản xuất uy tín đến từ Trung Quốc, khu gian hàng mang đến cơ hội để nhà phân phối, bán lẻ và khách mua hàng Việt Nam kết nối trực tiếp với nguồn cung phong phú, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác. Đây cũng là một điểm kết nối quan trọng trong khuôn khổ Vietnam Expo HCMC 2026 góp phần mở rộng giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, khu gian hàng quốc gia không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm mà còn đại diện cho hình ảnh, thương hiệu và thế mạnh thương mại của từng thị trường. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các nhà sản xuất, nhà cung cấp và tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, tìm kiếm đối tác phù hợp, mở rộng mạng lưới phân phối và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài. Đồng thời, sự hiện diện của các khu gian hàng quốc gia cũng góp phần tạo nên không gian giao thương đa sắc màu, thúc đẩy trao đổi thương mại song phương và đa phương, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế tiếp cận sâu hơn với thị trường Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vietnam Expo HCMC 2026 tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên ngành với sự phối hợp của các hiệp hội và tổ chức chuyên môn, tập trung vào xu hướng phát triển, công nghệ, thị trường và giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp. Cụ thể, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) phối hợp với Trung tâm Phát triển Công nghiệp-Công nghiệp hỗ trợ (CISID) thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Tương lai chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam: Từ tuân thủ xanh đến lợi thế cạnh tranh.”

Nội dung tập trung cập nhật các tiêu chuẩn, yêu cầu phát triển bền vững đối với ngành điện tử trong 5 năm tới, đồng thời trao đổi giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Cùng đó, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (SACA) phối hợp với Công ty Vinexad tổ chức Tọa đàm “Cảnh quan môi trường sống” nhằm trao đổi về không gian sống, kiến trúc và cảnh quan, đồng thời kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu và thiết kế cảnh quan.

Ngoài ra, hội chợ còn có tọa đàm “Thang máy kết nối công trình và không gian sống” do Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) phối hợp với Công ty Vinexad tổ chức; chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ “Nâng chuẩn nhà cung ứng-Mở rộng cơ hội đơn hàng” do VCCI phối hợp với Công ty Vinexad thực hiện.

Trong khuôn khổ hội chợ, các hoạt động kết nối giao thương được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế. Nổi bật là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Belarus do Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus (BelCCI) phối hợp cùng Công ty Vinexad tổ chức với chủ đề “Kết nối đối tác-Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư”. Chương trình kết nối giao thương B2B tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi nhu cầu, giới thiệu năng lực và tìm kiếm cơ hội.

Đi liền đó là chương trình Malaysia-Vietnam Business Connect 2026 do MATRADE phối hợp với Công ty Vinexad tổ chức hướng tới kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, hỗ trợ tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp và mở rộng thị trường. Các chương trình Business Matching diễn ra xuyên suốt hội chợ, giúp nhà trưng bày và nhà mua hàng gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin sản phẩm, năng lực cung ứng và khả năng hợp tác lâu dài.

Các chương trình Kết nối giao thương-Business Matching được tổ chức xuyên suốt thời gian triển lãm, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trưng bày và nhà mua hàng. Thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi về sản phẩm, năng lực cung ứng, chính sách hợp tác và khả năng phát triển quan hệ thương mại lâu dài, góp phần thúc đẩy kết nối cung cầu, mở rộng thị trường và tạo dựng những cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực./.

Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35-Vietnam Expo 2026 Vietnam Expo 2026 là không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà đầu tư quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, tăng cường kết nối quốc tế.