Những tín hiệu mới về khả năng thúc đẩy đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine đang xuất hiện khi châu Âu bày tỏ sẵn sàng tham gia thương lượng với Moskva, Mỹ tiếp tục xây dựng các đề xuất mới về giải pháp hòa bình, trong khi các bên vẫn bất đồng về khuôn khổ và địa điểm đàm phán.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố châu Âu sẵn sàng đàm phán với Nga, đồng thời cho biết cuộc gặp cấp cố vấn, với sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ, có thể diễn ra trong thời gian tới, nhiều khả năng tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 23/11, Thủ tướng Merz bày tỏ hy vọng Nga sẽ tham gia tiến trình này.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh Ukraine cần được bảo đảm an ninh theo cơ chế tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO, tức cam kết phòng thủ tập thể khi một thành viên bị tấn công.

Ông Rutte cho biết các đối tác châu Âu đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Ukraine, đồng thời có chung lập trường về vấn đề này.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận đã nhận được lời mời của Nga về việc cử đại diện tới Moskva tham vấn liên quan kiến trúc an ninh châu Âu và giải pháp cho xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn EC Paula Pinho cho biết Brussels ưu tiên khuôn khổ đối thoại đa phương và sẵn sàng thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu sau khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva muốn tìm hiểu những đóng góp mà châu Âu có thể đưa ra trong tiến trình đàm phán ba bên. Nga đã thông qua các kênh ngoại giao mời đại diện châu Âu tới Moskva trao đổi trực tiếp. Thủ tướng Merz bày tỏ sẵn sàng đối thoại nhưng đề xuất lựa chọn một địa điểm trung lập.

Về phía Mỹ, Đệ nhất phu nhân Melania Trump xác nhận Washington đang xây dựng những đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, bà từng tham gia làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa hai bên, tạo điều kiện triển khai hoạt động nhân đạo tại thị trấn Alyoshki ngày 30/10.

Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ ủng hộ mở rộng các nỗ lực ngừng bắn sau kết quả của chiến dịch nhân đạo này.

Những diễn biến ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 24/11, Italy bày tỏ quan ngại sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào các tàu có liên hệ với Nga tại cảng Benghazi, miền Đông Libya.

Rome cảnh báo nguy cơ xung đột lan sang Địa Trung Hải, đồng thời nhấn mạnh cần tránh để Libya trở thành địa bàn đối đầu giữa Moskva và Kiev.

Các tín hiệu sẵn sàng đối thoại đang mở thêm triển vọng ngoại giao, song bất đồng về khuôn khổ đàm phán, bảo đảm an ninh và vai trò của châu Âu vẫn là những vấn đề cần được giải quyết./.

Từ động thái chiến sự đến những rào cản mới trong đàm phán Nga-Ukraine Các cuộc tập kích nhằm vào cầu Crimea và động thái đáp trả của Nga làm gia tăng căng thẳng Nga - Ukraine, đồng thời đặt ra thách thức mới đối với triển vọng đàm phán.