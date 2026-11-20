Nga thông báo tấn công nhiều mục tiêu công nghiệp quốc phòng, năng lượng và giao thông tại Ukraine, trong đó có Kiev và Odessa. Chính quyền Kiev xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng.

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga tập kích nhiều mục tiêu tại Ukraine, ít nhất 3 người thiệt mạng ở Kiev

Mỹ tiêu tốn gần 50 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Iran kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp khẩn về Gaza

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