Sự cởi mở đã góp phần biến khu vực châu Á-Thái Bình Dương thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đây là nội dung được đề cập trong bài phát biểu của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 18/11 tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Anutin cho biết thương mại và đầu tư đã kết nối các nền kinh tế trong khu vực, tạo nên mối liên hệ gắn kết về sự ổn định và thịnh vượng giữa các bên.

Theo Thủ tướng Thái Lan, Thâm Quyến - nơi từng là một vùng đất nghèo với những làng chài nhỏ cách đây 40 năm - nay đã chuyển mình thành một đô thị tầm cỡ toàn cầu, đồng thời là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo tiên tiến. Ông Anutin cho rằng thành phố này chính là minh chứng rõ nét cho thấy sự chuyển đổi có thể mang lại thành quả như thế nào khi một nền kinh tế mở cửa với thế giới.

Ông cho biết Thái Lan đã hưởng lợi lớn từ chính sự cởi mở vốn đã giúp khu vực này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông Anutin nhấn mạnh rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính chuyển đổi, và APEC cũng cần phải thay đổi để bắt kịp với sự tiến hóa của thế giới.

Theo ông, các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần xây dựng khả năng chống chịu trong khi vẫn duy trì sự cởi mở. Điều này đồng nghĩa với việc mở rộng các kết nối, phát triển những năng lực mới và đảm bảo các điều kiện đầu tư luôn ổn định, dễ dự đoán.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan cũng lưu ý rằng APEC và ASEAN đang đối mặt với những thách thức tương đồng về an ninh năng lượng, an ninh lương thực cũng như các tác động từ sự gián đoạn công nghệ. Ông Anutin cho rằng những thách thức này cũng mở ra các cơ hội chung trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, cũng như công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cũng nhắc lại rằng khi APEC được thành lập vào năm 1989, ít ai có thể lường trước được mức độ thay đổi mà thương mại và đầu tư sẽ mang lại cho khu vực này.

Trước thềm một giai đoạn chuyển đổi kinh tế mới, ông Anutin khẳng định các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần tiếp tục duy trì sự cởi mở, thúc đẩy các kết nối dựa trên sự tin tưởng và tăng cường khả năng chống chịu tập thể để vượt qua những thách thức, từ đó vươn lên mạnh mẽ hơn./.

APEC 2026: Thúc đẩy một khu vực châu Á-Thái Bình Dương kết nối và năng động Với 3 ưu tiên mở cửa, đổi mới và hợp tác, Hội nghị Cấp cao APEC thứ 33 tại Thâm Quyến được kỳ vọng thúc đẩy liên kết kinh tế, khai thác tiềm năng công nghệ và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới.