Sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á trong những thập kỷ qua không chỉ biến khu vực này thành trung tâm kinh tế toàn cầu, mà còn đang tạo ra những tác động sâu sắc đến trật tự thế giới.

Đây là nhận định được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 18/11 trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các Giám đốc điều hành (CEO Summit) thuộc khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đánh giá về bức tranh tổng thể, Tổng thống Putin khẳng định khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đã trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu cũng như là điểm tập trung hàng đầu cho các ngành công nghiệp và công nghệ thế giới. Nơi đây quy tụ những thị trường có sức mua khổng lồ, trụ sở của các tập đoàn toàn cầu, cùng hệ thống các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục tiên tiến.

Ông cho rằng những thay đổi này phần lớn là nhờ các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực - vốn đã chuyển mình từ vị trí bên lề lên vị trí tiên phong trong tiến trình phát triển kinh tế toàn cầu.

Ông lưu ý rằng các nền kinh tế này đã đạt được mức độ phát triển lâu dài và tự chủ trong những lĩnh vực như kỹ thuật cơ khí tiên tiến, chế tạo robot, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Lấy Thâm Quyến - thành phố đăng cai APEC 2026 - làm dẫn chứng tiêu biểu, ông Putin đánh giá đây là một trong những siêu đô thị tiên tiến và năng động nhất thế giới. Theo ông, Thâm Quyến là sự kết hợp hài hòa giữa mức độ đô thị hóa cao, môi trường sống tiện nghi và cơ sở sản xuất mang tính đổi mới sáng tạo.

Tổng thống Nga cho rằng với tư cách là một trong những trung tâm đầu tư trọng điểm của châu Á-Thái Bình Dương, Thâm Quyến phản ánh rõ nét những biến đổi sâu sắc về công nghệ, kinh tế và xã hội đang diễn ra tại Trung Quốc nói riêng và toàn châu Á nói chung.

Về định hướng tương lai, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục bồi đắp các mối quan hệ cùng có lợi với các thành viên khác trong APEC. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong khuôn khổ diễn đàn này, đặc biệt trong các lĩnh vực như kết nối cơ sở hạ tầng, nhằm giúp khu vực thích ứng tốt hơn với bối cảnh kinh tế toàn cầu đang không ngừng thay đổi./.

APEC 2026: Trung Quốc và Nga củng cố phối hợp chiến lược Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm tại Thâm Quyến, thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga về kinh tế, năng lượng, công nghệ và trao đổi các vấn đề quốc tế.