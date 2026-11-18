Ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành hội đàm tại thành phố Thâm Quyến, tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực.

Cuộc gặp diễn ra một ngày trước cuộc gặp ba bên dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước triển khai những bước đi cụ thể hơn nhằm làm sâu sắc hợp tác toàn diện, khẳng định quan hệ Trung Quốc-Nga vẫn vững chắc trước những thách thức.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, góp phần tăng cường ổn định và thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá sự phối hợp chính sách đối ngoại giữa hai nước duy trì ổn định và có tác động tích cực trên trường quốc tế. Ông cũng cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 200 tỷ USD trong nhiều năm liên tiếp, trong khi lượng khách du lịch hai chiều tiếp tục tăng nhờ chính sách miễn thị thực do Trung Quốc khởi xướng.

Trước cuộc hội đàm, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết chương trình nghị sự bao gồm cả hợp tác kinh tế và các vấn đề quốc tế. Trong đó, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác về năng lượng, tài chính, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những tiếp xúc gần đây giữa Nga và Mỹ, đồng thời trao đổi về tình hình Ukraine, bán đảo Triều Tiên và cuộc gặp ba bên sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Ushakov, kim ngạch thương mại Nga-Trung Quốc đạt mức kỷ lục 245 tỷ USD năm 2024 và đã đạt 216,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Phía Nga dự báo con số cả năm nay có thể vượt mức kỷ lục trước đó.

Sau cuộc hội đàm song phương, hai nhà lãnh đạo dự kiến tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11.

Theo phía Trung Quốc, cuộc gặp sẽ tập trung trao đổi về bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn. Phía Mỹ cho biết các vấn đề như xung đột tại Iran và giải trừ vũ khí hạt nhân có thể được đề cập.

Phát biểu tại sự kiện APEC, Tổng thống Putin bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp ba bên sẽ mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết và đối thoại trong bối cảnh các rủi ro chính trị, quân sự gia tăng./.

Nga đề cao hợp tác với Trung Quốc vì ổn định, an ninh châu Á-Thái Bình Dương Nga và Trung Quốc duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề then chốt của khu vực, đồng thời cùng chủ trương xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại châu Á-Thái Bình Dương.