Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ngày 27/11 thừa nhận các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới sẽ gặp nhiều thách thức và có thể kéo dài, sau khi kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy liên minh trung hữu của ông không còn đủ đa số tại Quốc hội.

Phát biểu với báo giới, ông Luxon nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận đúng đắn quan trọng hơn việc nhanh chóng hoàn tất đàm phán. Theo ông, New Zealand cần một chính phủ ổn định, có khả năng phối hợp và duy trì hoạt động trong suốt nhiệm kỳ.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử New Zealand công bố ngày 27/11, đảng Quốc gia của ông Luxon giành 40 ghế, trong khi hai đối tác liên minh là đảng ACT và đảng New Zealand.

Trước tiên lần lượt có 13 và 12 ghế. Tổng cộng, liên minh này chỉ có 65 ghế trong Quốc hội gồm 130 ghế, thiếu một ghế để đạt đa số.

Trong bối cảnh đó, đảng Cơ hội, giành được 7 ghế và lần đầu tiên có đại diện tại Quốc hội, trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình thương lượng. Lãnh đạo đảng này, bà Qiulae Wong, cho biết sẵn sàng đàm phán với đảng Quốc gia, song không loại trừ các phương án hợp tác khác.

Tiến trình thương lượng được dự báo phức tạp do những khác biệt về chính sách giữa đảng Cơ hội và các đối tác hiện tại của ông Luxon, nhất là về môi trường, đánh bắt thủy sản, cạnh tranh và đầu tư công.

Trước bầu cử, ông Luxon từng loại trừ khả năng hợp tác với đảng Cơ hội, trong khi đảng New Zealand Trước tiên cũng bày tỏ lập trường không muốn liên minh với lực lượng này.

Một phương án khác là khối trung tả gồm Công đảng, đảng Xanh và đảng Te Pāti Māori, nhưng ba đảng này chỉ có tổng cộng 58 ghế, chưa đủ để thành lập chính phủ ngay cả khi nhận được sự ủng hộ của đảng Cơ hội.

Trong thời gian đàm phán, chính phủ đương nhiệm vẫn tiếp tục điều hành đất nước. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội, khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm có thể được tính đến./.

Bầu cử New Zealand: Liên minh cầm quyền tạm dẫn trước sít sao Liên minh trung hữu của Thủ tướng Christopher Luxon đang có lợi thế để tiếp tục cầm quyền, song chưa thể tuyên bố chiến thắng do số ghế dự kiến chỉ vừa đủ vượt ngưỡng đa số.