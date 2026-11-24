Việc sắp thực hiện Nghị định thư nâng cấp Khu Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) 3.0 sẽ thúc đẩy đáng kể hợp tác kinh tế số trong khu vực và trao quyền cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Theo truyền thông Trung Quốc, các chuyên gia nước này cho rằng dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/12, Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0 sẽ chuyển hợp tác kinh tế và thương mại song phương từ việc chỉ đơn thuần trao đổi các yếu tố sản xuất sang sự phối hợp giữa các quy tắc và tiêu chuẩn. Thỏa thuận - được ký kết vào tháng 10/2025 - mở rộng hợp tác thương mại tự do sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh, thiết lập tiêu chuẩn và kết nối chuỗi cung ứng.

Li Guanghui, chuyên gia của Viện Kinh tế Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Quảng Tây, cho rằng nền kinh tế số đóng vai trò là động lực mới cho tăng trưởng toàn cầu. Điểm nổi bật chính của nghị định thư được nâng cấp là việc mở rộng sang các lĩnh vực mới này, được dẫn dắt bởi sự mở cửa thể chế, sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác song phương và giải phóng sức sống kinh tế mới trên toàn khu vực.

Theo Phó giáo sư He Min, thuộc Học viện Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao Trung Quốc, việc nâng cấp liên tục này là sự lựa chọn chủ động và cùng có lợi của cả hai bên nhằm tận dụng các cấu trúc kinh tế bổ sung để đối phó với những bất ổn bên ngoài. Thỏa thuận này sử dụng sự mở cửa thể chế làm sâu sắc thêm hợp tác chuỗi cung ứng và khai thác tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

Trung Quốc đã duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 17 năm liên tiếp, trong khi ASEAN là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong 6 năm liên tiếp. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 1 nghìn tỷ USD năm 2025, tăng gấp 18 lần so với năm 2002.

Khung hợp tác được tăng cường trên đang mang lại những kết quả hữu hình. Tại Khon Kaen, Thái Lan, một dự án giao thông thông minh của Tập đoàn Đầu tư Vận tải Đường sắt Nam Ninh đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố. Nền tảng này tích hợp xe buýt, xe máy điện và xe đạp điện dùng chung, cung cấp dịch vụ một cửa cho việc đặt chỗ và chuyển tuyến, cùng với hệ thống điều phối thông minh cho các nhà điều hành.

Theo một đại diện đến từ bộ phận quản lý thị trường của Công ty Đầu tư Đổi mới Khoa học và Công nghệ Vận tải Đường sắt Nam Ninh, phiên bản chính thức của nền tảng di động này dự kiến sẽ ra mắt tại Khon Kaen vào cuối tháng 12, mang đến cho người dân trải nghiệm di chuyển số hóa.

Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0 dỡ bỏ các rào cản trong dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới, mang lại cho công ty nhiều cơ hội hơn để thúc đẩy các giải pháp giao thông thông minh tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Trung Quốc Liu Qing cho biết Nghị định thư nâng cấp cũng đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các doanh nghiệp tại thị trường Trung Quốc-ASEAN.

Khuôn khổ mới này đặc biệt tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp này thông qua các sáng kiến như hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng năng lực sở hữu trí tuệ. Điều này giúp họ hiểu rõ các quy tắc thương mại tự do, giảm chi phí tuân thủ và hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị khu vực, đảm bảo rằng lợi ích từ thương mại tự do sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp./.

Thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc Tổng Thư ký ASEAN khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai bên và toàn khu vực.