Ngày 23/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố gói hỗ trợ phát triển trị giá 150 tỷ rupee (tương đương 1,6 tỷ USD) để giúp quốc gia láng giềng Nepal tái thiết sau lũ lụt.

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nepal Balendra Shah tới Ấn Độ 2 ngày.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nepal, Thủ tướng Modi nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong việc hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của quốc gia láng giềng, đồng thời khẳng định sức bền “không thể phá vỡ” của mối quan hệ song phương.

Thủ tướng Modi nêu rõ: “Ấn Độ từ lâu đã là nhà cung cấp đáng tin cậy các sản phẩm dầu mỏ và các mặt hàng thiết yếu khác cho Nepal, phù hợp với tinh thần ‘Láng giềng trên hết.'

Bất chấp những thách thức nghiêm trọng liên quan đến nguồn cung dầu trong năm nay, chúng tôi vẫn duy trì cung cấp nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu cho Nepal.”

Về phần mình, Thủ tướng Shah thông báo hai bên đã có cuộc hội đàm nhằm tăng cường và hiện đại hóa hơn nữa mối quan hệ song phương, đồng thời xây dựng các trụ cột hợp tác mạnh mẽ cho tương lai.

Ông khẳng định tin tưởng những kết quả đạt được sẽ nâng tầm quan hệ Nepal-Ấn Độ lên tầm cao mới.

Thủ tướng Shah tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ tối 22/11 trong chuyến thăm 2 ngày nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bên đã thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế, mở rộng kết nối, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận về mở rộng hợp tác y tế và giáo dục, đặt nền móng cho một số dự án hỗ trợ của Ấn Độ dành cho Nepal, đồng thời khánh thành tuyến đường sắt xuyên biên giới nối vùng Ayodhya ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ với Janakpur Dham ở Nepal.

Hiện Ấn Độ vẫn là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Nepal, với phạm vi hợp tác trải rộng trên các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và kết nối xuyên biên giới./.

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