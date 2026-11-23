Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận nước này và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn thứ hai nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực biên giới dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Arunachal Pradesh, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm ngăn ngừa xung đột giữa các binh sỹ đóng quân ở biên giới khi mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin sở tại cho biết vòng đàm phán mới nhất này được tiến hành từ ngày 8/11 và kéo dài gần 10 ngày, và chỉ có một khoảng nghỉ ngắn ở giữa. Các nội dung chi tiết của cuộc họp được giữ bí mật tuyệt đối.

Trung tướng Girish Kalia, Tư lệnh Quân đoàn III, dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Ấn Độ. Phía Trung Quốc cũng cử người đồng cấp nhưng hiện chưa rõ danh tính. Ngoài ra, đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt.

Mục tiêu của vòng đàm phán này là thiết lập các giao thức hợp tác rõ ràng giữa hai bên, ngăn ngừa hiểu lầm và đối đầu giữa các nhóm binh sỹ tuần tra của hai nước, đồng thời duy trì các kênh liên lạc mở và giảm leo thang căng thẳng ở khu vực. Cả hai nước đều đang triển khai một lượng lớn binh sỹ ở dọc đường LAC.

Trước đó, trong hai ngày 6-7/9, hai bên đã tiến hành cuộc họp cấp Tư lệnh quân đoàn đầu tiên tại điểm Wacha-Damai thuộc khu vực Kibithoo. Cuộc họp này được triệu tập sau khi có báo cáo về căng thẳng ở khu vực Taksing thuộc bang Arunachal Pradesh, nơi binh sỹ hai bên được cho là đã chạm trán nhau.

Các cuộc tiếp xúc quân sự diễn ra trong bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ổn định lại quan hệ song phương.

Tháng 8 vừa qua, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đặc phái viên phụ trách đàm phán biên giới, đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, tháng trước có thông tin cho biết quân đội hai nước đã đối đầu một số lần ở Arunachal Pradesh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó ra tuyên bố giải thích: “Đường kiểm soát thực tế (LAC) thỉnh thoảng bị xáo trộn khi lực lượng Trung Quốc đi chệch khỏi các mô hình tuần tra đã được thiết lập”./.

Ấn Độ nêu ba nguyên tắc định hướng quan hệ với Trung Quốc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc cần tuân thủ ba nguyên tắc gồm tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lợi ích chung và tôn trọng sự nhạy cảm của nhau.