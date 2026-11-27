Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 27/11, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thường Đức (Changde), tỉnh Hồ Nam (Hunan) đã công bố bản án sơ thẩm trong vụ án nhận hối lộ của ông Lam Thiên Lập (Lan Tianli), cựu Phó Bí thư Khu ủy, cựu Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây.

Ông Lam Thiên Lập bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm về tội nhận hối lộ, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sau thời hạn án treo 2 năm, bản án của ông sẽ được giảm xuống tù chung thân theo luật, không có khả năng được giảm án hoặc ân xá.

Toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội của ông Lam Thiên Lập và lợi nhuận phát sinh sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Tòa án kết luận, từ năm 2008 đến năm 2025, ông Lam Thiên Lập đã lợi dụng chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Trì (Hechi), Quảng Tây, Phó Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, Ủy viên Thường vụ Khu ủy Quảng Tây, Phó Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây và Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, giúp đỡ các đơn vị và cá nhân liên quan trong các vấn đề như hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng dự án, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, nhận hối lộ bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 587 triệu Nhân dân tệ (khoảng 86 triệu USD).

Tòa án nhận định hành vi của bị cáo Lam Thiên Lập cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước và nhân dân, do đó, bị kết án tử hình. Tuy nhiên, xét thấy ông Lam Thiên Lập đã thành khẩn nhận tội, đồng thời tích cực hoàn trả số tiền bất chính nên được hưởng sự khoan hồng theo pháp luật./.

Trung Quốc: Cựu quan chức tỉnh Chiết Giang nhận án tử hình vì tội nhận hối lộ Ngày 23/11, một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm đối với Cao Hưng Phu, một cựu quan chức cấp cao tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.